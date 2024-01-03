https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084670947.html
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T11:57+0000
2024-01-03T11:57+0000
2024-01-03T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنو ي في مقاطعة زابوروجيه".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزارة، تعرض أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في دونيتسك.وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى وحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" ونيران المدفعية هجوماً للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النار على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.كما تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب".
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تستهدف-مخازن-ذخيرة-الطائرات-في-خاركوف--عاجل-1084670352.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنو ي في مقاطعة زابوروجيه".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزارة، تعرض أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى وحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".
وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" ونيران المدفعية هجوماً للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النار على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
كما تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب".