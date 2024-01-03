عربي
جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "إم آي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل- عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084670947.html
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T11:57+0000
2024-01-03T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312959_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_353554106cc903309ccbd47781487f5e.jpg
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنو ي في مقاطعة زابوروجيه".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزارة، تعرض أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في دونيتسك.وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى وحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" ونيران المدفعية هجوماً للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النار على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.كما تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب".
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تستهدف-مخازن-ذخيرة-الطائرات-في-خاركوف--عاجل-1084670352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312959_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54e7d712ad49d29fa4d458d341747bcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك

11:57 GMT 03.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنو ي في مقاطعة زابوروجيه".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزارة، تعرض أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في دونيتسك.
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل
11:50 GMT
وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت ما يصل إلى 115 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى وحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".
وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب" ونيران المدفعية هجوماً للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 115 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق النار على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.
كما تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور10:57 GMTВоеннослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала