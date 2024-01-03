https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تستهدف-مخازن-ذخيرة-الطائرات-في-خاركوف--عاجل-1084670352.html

القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل

القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، قصف القوات الصاروخية الروسية والمدفعية والطائرات دون طيار لأهداف عسكرية أوكرانية في منطقة خاركوف، ودمرت... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T11:50+0000

2024-01-03T11:50+0000

2024-01-03T12:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "خلال النهار، تم ضرب المستودع بما يحويه من ذخيرة الطيران، ومحطة الرادار لكشف وتتبّع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي-68"، ونقاط نشر المرتزقة الأجانب والتشكيل الوطني في مدينة خاركوف".وأضافت الدفاع أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا خلال الـ24 الساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240103/صحيفة-عسكرية-روسيا-تكتب-نهاية-سو-27-الأوكرانية-بإسقاط-آخر-مقاتلة-1084669578.html

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