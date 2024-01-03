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جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "إم آي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل- عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تستهدف-مخازن-ذخيرة-الطائرات-في-خاركوف--عاجل-1084670352.html
القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل
القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، قصف القوات الصاروخية الروسية والمدفعية والطائرات دون طيار لأهداف عسكرية أوكرانية في منطقة خاركوف، ودمرت... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T11:50+0000
2024-01-03T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "خلال النهار، تم ضرب المستودع بما يحويه من ذخيرة الطيران، ومحطة الرادار لكشف وتتبّع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي-68"، ونقاط نشر المرتزقة الأجانب والتشكيل الوطني في مدينة خاركوف".وأضافت الدفاع أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا خلال الـ24 الساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240103/صحيفة-عسكرية-روسيا-تكتب-نهاية-سو-27-الأوكرانية-بإسقاط-آخر-مقاتلة-1084669578.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مخازن ذخيرة الطائرات في خاركوف- عاجل

11:50 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 03.01.2024)
© Sputnikتدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، قصف القوات الصاروخية الروسية والمدفعية والطائرات دون طيار لأهداف عسكرية أوكرانية في منطقة خاركوف، ودمرت نقاط نشر المرتزقة وحظيرة للذخائر الجوية.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "خلال النهار، تم ضرب المستودع بما يحويه من ذخيرة الطيران، ومحطة الرادار لكشف وتتبّع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي-68"، ونقاط نشر المرتزقة الأجانب والتشكيل الوطني في مدينة خاركوف".
وأشارت الدفاع إلى أن مجموع الأهداف المحققة، على مدار اليوم، 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 134 منطقة.
وأضافت الدفاع أن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، على اتجاه جنوب دونيتسك، وفقدت كييف ما يصل إلى 115 عسكريًا خلال الـ24 الساعة الماضية.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة
11:14 GMT
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بفضل إجراءاتها المختصة وبدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 127 في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوزارة، تعرض أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في مناطق نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في دونيتسك.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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