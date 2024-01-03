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https://sputnikarabic.ae/20240103/الليمور-الراقص-ولادة-أحد-أندر-الحيوانات-المهددة-بالانقراض-على-الأرض-فيديو-1084674208.html
"الليمور الراقص"... ولادة أحد أندر الحيوانات المهددة بالانقراض على الأرض.. فيديو
"الليمور الراقص"... ولادة أحد أندر الحيوانات المهددة بالانقراض على الأرض.. فيديو
أعلنت إدارة حديقة حيوان تشيستر في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ولادة صغير "الليمور الراقص"، والضيف لم يسعد والداه فقط بقدومه، إذ أنه يُعد من أندر أنواع... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T13:55+0000
2024-01-03T13:55+0000
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وأوضحت إدارة الحديقة: ""الليمور الراقص" يمكنه القفز أكثر من 20 قدمًا عبر قمم الأشجار في نطاق واحد".وأكدت الإدارة أنه في الثلاثين عامًا الماضية، انقرضت أكثر من 80% من حيوانات الليمور هذه بسبب إزالة الغابات.اقرأ أيضا: الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديواقرأ أيضا: الصياد الأقوى في العالم أصغر من حجم ناب النمر... فيديواقرأ أيضا: رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في أول حالة مسجلة في العالم... صور وفيديو
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علوم, اخبار عالم الحيوان, منوعات
علوم, اخبار عالم الحيوان, منوعات

"الليمور الراقص"... ولادة أحد أندر الحيوانات المهددة بالانقراض على الأرض.. فيديو

13:55 GMT 03.01.2024
© Photo / unsplashالليمور الراقص
الليمور الراقص - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Photo / unsplash
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أعلنت إدارة حديقة حيوان تشيستر في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، ولادة صغير "الليمور الراقص"، والضيف لم يسعد والداه فقط بقدومه، إذ أنه يُعد من أندر أنواع القرود في العالم.
وأوضحت إدارة الحديقة: ""الليمور الراقص" يمكنه القفز أكثر من 20 قدمًا عبر قمم الأشجار في نطاق واحد".
وأكدت الإدارة أنه في الثلاثين عامًا الماضية، انقرضت أكثر من 80% من حيوانات الليمور هذه بسبب إزالة الغابات.
اقرأ أيضا: الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو
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