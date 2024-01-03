https://sputnikarabic.ae/20240103/بوريل-لن-يتوصل-طرفا-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-لحل-دون-تدخل-أطراف-خارجية-1084679635.html

بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية

بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بأن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين يجب أن يفرض من الخارج لأن الطرفين غير... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T16:24+0000

2024-01-03T16:24+0000

2024-01-03T16:24+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

لبنان

العالم العربي

اسرائيل

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وأوضح بوريل خلال حديثه في مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما عرفناه على مدار الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه اليوم من مأساة أهل غزة، هو أن الحل يجب أن يفرض من الخارج".وتحدث بوريل، الذي كان ينوي زيارة إلى لبنان، يوم الخميس المقبل، عن إمكانية إلغاء هذه الزيارة، عقب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أودى بحياة أحد كبار قادة حركة حماس وأحيا المخاوف من توسع الصراع.وتعهدت اسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في 7 أوكتوبر/تشرين الأول.واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأنها ستفرض حظرا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.وأوضحت الخارجية في بيانها: "ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني".

https://sputnikarabic.ae/20240103/الموقف-اللبناني-بين-مؤيد-ومعارض-للتصعيد-في-الجبهة-اللبنانية-مع-أوضاع-صعبة--1084679026.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي, اسرائيل