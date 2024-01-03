https://sputnikarabic.ae/20240103/بوريل-لن-يتوصل-طرفا-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-لحل-دون-تدخل-أطراف-خارجية-1084679635.html
بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية
بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بأن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين يجب أن يفرض من الخارج لأن الطرفين غير... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T16:24+0000
2024-01-03T16:24+0000
2024-01-03T16:24+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان
العالم العربي
اسرائيل
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وأوضح بوريل خلال حديثه في مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما عرفناه على مدار الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه اليوم من مأساة أهل غزة، هو أن الحل يجب أن يفرض من الخارج".وتحدث بوريل، الذي كان ينوي زيارة إلى لبنان، يوم الخميس المقبل، عن إمكانية إلغاء هذه الزيارة، عقب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أودى بحياة أحد كبار قادة حركة حماس وأحيا المخاوف من توسع الصراع.وتعهدت اسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في 7 أوكتوبر/تشرين الأول.واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأنها ستفرض حظرا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.وأوضحت الخارجية في بيانها: "ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني".
https://sputnikarabic.ae/20240103/الموقف-اللبناني-بين-مؤيد-ومعارض-للتصعيد-في-الجبهة-اللبنانية-مع-أوضاع-صعبة--1084679026.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي, اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي, اسرائيل
بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بأن الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين يجب أن يفرض من الخارج لأن الطرفين غير قادرين أبدا على التوصل إلى اتفاق.
وأوضح بوريل خلال حديثه في مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما عرفناه على مدار الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه اليوم من مأساة أهل غزة، هو أن الحل يجب أن يفرض من الخارج".
وأضاف بوريل: "السلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولي بشكل مكثف لتحقيقه وفرض حل بمشاركة الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب".
وتحدث بوريل، الذي كان ينوي زيارة إلى لبنان، يوم الخميس المقبل، عن إمكانية إلغاء هذه الزيارة، عقب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أودى بحياة أحد كبار قادة حركة حماس وأحيا المخاوف من توسع الصراع.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي: "ما حدث يوم أمس مع مقتل أحد قادة حماس هو عامل إضافي قد يتسبب في تصعيد الصراع".
وتعهدت اسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في 7 أوكتوبر/تشرين الأول.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، بأنها ستفرض حظرا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها
.
وأوضحت الخارجية في بيانها: "ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني".