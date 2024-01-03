https://sputnikarabic.ae/20240103/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تغتال-القيادي-في-حماس-صالح-العاروري-في-بيروت-فيديو-وصور-1084686100.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T22:10+0000
2024-01-03T22:10+0000
2024-01-03T22:10+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".
كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت، ومن بين القتلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري".