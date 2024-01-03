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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/تفعيل-صافرات-الإنذار-في-مقاطعة-بيلغورود-للتحذير-من-هجوم-صاروخي-1084660070.html
تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة بيلغورود الروسية للتحذير من هجوم صاروخي
تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة بيلغورود الروسية للتحذير من هجوم صاروخي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي على المقاطعة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T04:35+0000
2024-01-03T04:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من خطر صاروخي. إذا كنتم في المنازل، فلا تقتربوا من النوافذ. احتموا في غرف بدون نوافذ وذات جدران صلبة، وإذا كنتم في الشارع اعثروا على مأوى أو أي مكان آمن آخر".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافا جوية كانت في طريقها نحو بيلغورود.وقال غلادكوف: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق مقاطعة بيلغورود ومدينة بيلغورود، وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة".وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-أهدافا-جوية-فوق-بيلغورود-1084659939.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة بيلغورود الروسية للتحذير من هجوم صاروخي

04:35 GMT 03.01.2024
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي على المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من خطر صاروخي. إذا كنتم في المنازل، فلا تقتربوا من النوافذ. احتموا في غرف بدون نوافذ وذات جدران صلبة، وإذا كنتم في الشارع اعثروا على مأوى أو أي مكان آمن آخر".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
الدفاعات الجوية الروسية تعترض أهدافا جوية فوق بيلغورود
03:30 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافا جوية كانت في طريقها نحو بيلغورود.
وقال غلادكوف: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق مقاطعة بيلغورود ومدينة بيلغورود، وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة".
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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