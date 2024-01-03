https://sputnikarabic.ae/20240103/جماعة-أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إم-آي-سي-جي-إم-تيج-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل--عاجل-1084671740.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل
أعلن المتحدث باسم "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت سفينة "CMA CGM TAGE" كانت متجهة إلى إسرائيل. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف سريع في بيان رسمي: "تم استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل، وعملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قواتنا البحرية بما فيها رسائل التحذير النارية".وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة، وأي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله" في اليمن أطلقوا أمس الثلاثاء، صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر.وقالت القيادة في بيان عبر صفحتها على موقع "إكس": "في 2 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.وأكدت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-تطلق-صواريخ-باتجاه-البحر-الأحمر-وسفن-تبلغ-عن-هجوم-1084660504.html
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العالم, العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل
12:14 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 12:38 GMT 03.01.2024)
أعلن المتحدث باسم "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت سفينة "CMA CGM TAGE" كانت متجهة إلى إسرائيل.
وأضاف سريع في بيان رسمي: "تم استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل، وعملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قواتنا البحرية بما فيها رسائل التحذير النارية".
وجاء في البيان أيضا، أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء".
وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة، وأي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الأمريكي أو غيره من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله" في اليمن أطلقوا أمس الثلاثاء، صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان عبر صفحتها على موقع "إكس": "في 2 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".
وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.
وأشارت: "وقد عرّضت هذه الأعمال غير القانونية حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".
وأكدت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بحسب قولها.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله
" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.