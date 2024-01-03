https://sputnikarabic.ae/20240103/جماعة-أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إم-آي-سي-جي-إم-تيج-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل--عاجل-1084671740.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل

أعلن المتحدث باسم "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت سفينة "CMA CGM TAGE" كانت متجهة إلى إسرائيل. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T12:14+0000

2024-01-03T12:14+0000

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وأضاف سريع في بيان رسمي: "تم استهداف سفينة "سي إم إي سي جي إم تيج" كانت متجهة إلى إسرائيل، وعملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قواتنا البحرية بما فيها رسائل التحذير النارية".وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة، وأي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله" في اليمن أطلقوا أمس الثلاثاء، صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر.وقالت القيادة في بيان عبر صفحتها على موقع "إكس": "في 2 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.وأكدت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240103/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-تطلق-صواريخ-باتجاه-البحر-الأحمر-وسفن-تبلغ-عن-هجوم-1084660504.html

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العالم, العالم العربي, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى