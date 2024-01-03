https://sputnikarabic.ae/20240103/خبير-بداية-مرحلة-جديدة-من-المفاوضات-دون-شروط--في-السودان--1084675627.html

خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات دون شروط في السودان

خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات دون شروط في السودان

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:23+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بدون شروط في السودان خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بدون شروط في السودان

قوات الدعم السريع السودانية تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار. عن هذا تحدث لبرنامجنا عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي، الكابتن عادل المفتي:حماس والجهاد تبلغان القاهرة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل بعد اغتيال العاروري. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي، المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودت منّاع:وعن حيثيات اغتيال الكيان الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، تحدث الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس. وهو ما قال عنه مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:السعودية تنضم رسميا إلى بريكس. وهو ما قال عنه المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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