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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/خبير-بداية-مرحلة-جديدة-من-المفاوضات-دون-شروط--في-السودان--1084675627.html
خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات دون شروط في السودان
خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات دون شروط في السودان
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T14:23+0000
2024-01-03T14:23+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بدون شروط في السودان
خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بدون شروط في السودان
قوات الدعم السريع السودانية تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار. عن هذا تحدث لبرنامجنا عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي، الكابتن عادل المفتي:حماس والجهاد تبلغان القاهرة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل بعد اغتيال العاروري. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي، المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودت منّاع:وعن حيثيات اغتيال الكيان الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، تحدث الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس. وهو ما قال عنه مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:السعودية تنضم رسميا إلى بريكس. وهو ما قال عنه المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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252
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات دون شروط في السودان

14:23 GMT 03.01.2024
راديو
خبير: بداية مرحلة جديدة من المفاوضات بدون شروط في السودان
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
قوات الدعم السريع السودانية تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار. عن هذا تحدث لبرنامجنا عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي، الكابتن عادل المفتي:
"قوات الدعم السريع أبدت استعدادها للوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة مع الجيش السوداني وهذه مرحلة جديدة من المفاوضات لا توجد فيها شروط، ونحن نتمنى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن تواصلا في سعيهما لحل المشكلة السودانية ونحن نثق بالمملكة العربية السعودية كثيرا في احتضان هذه المشكلة، لذلك أعتقد أن منبر جدة هو مهم جدا في هذا الأمر".
حماس والجهاد تبلغان القاهرة بتجميد المفاوضات مع إسرائيل بعد اغتيال العاروري. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي، المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودت منّاع:

"لا يمكن تجميد المفاوضات في أي صراع حتى في ظل استعار الحرب في تلك الصراعات، أمَّا بالنسبة لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري فقد أدى إلى تصعيد التوتر بين الشعب الفلسطيني وبين الكيان الإسرائيلي. المطلوب الآن هو اتخاذ قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ويكون موثقا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والبحث عن اتفاق سلام دائم وبدون ذلك سوف يعود الجيش الإسرائيلي خلال ساعة أو ساعتين إلى القطاع".

وعن حيثيات اغتيال الكيان الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، تحدث الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية:
"أي عملية اغتيال تحصل فهي بحاجة إلى رصد وتتبع وثم تنفيذ وهذا يتطلب عميلا أو جاسوسا أو اختراقا أمنيا محددا من هنا وهناك للتوصل إلى مثل هؤلاء القادة. إن اغتيال العاروري يحمل رسائل سياسية وأمنية تسجل فيها إسرائيل انتصارا ولو وهميا، لأن الشهيد صالح العاروري من المؤسسين لكتائب القسام والداعمين والمساهمين في عملية طوفان الأقصى ولكنه ليس من المنفذين".
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس. وهو ما قال عنه مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:
"هذه الدعوة جاءت على خلفية التصعيد والقصف المستمر بالمسيرات والصواريخ للمناطق الحدودية لروسيا وجاء الرد الروسي أيضا بقصف شديد على مختلف المقاطعات الأوكرانية، ولكن هذه الدعوة لا تعني البدء بالمفاوضات لأن الأمم المتحدة مكبلة في قراراتها".
السعودية تنضم رسميا إلى بريكس. وهو ما قال عنه المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد:
"بريكس مجموعة اقتصادية مؤثرة وانضمامها يصب في مصلحة اقتصاد المملكة إضافة إلى الجوانب الأخرى التنموية والثقافية والسياسية، والمجموعة ستستفيد من دور المملكة المحوري السياسي والاقتصادي وتأثيرها في أسواق الطاقة كما أنها دولة اقتصادية وتتمتع بموقع جيواستراتيجي وعضو مهم في أوبك فضلا عن دورها في الطاقة الخضراء".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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