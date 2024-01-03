دبلوماسية مصرية سابقة: الدور الروسي يحافظ على استقلالية الدول الأفريقية ويدفعها نحو الازدهار
11:39 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 12:02 GMT 03.01.2024)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوراليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، 24أكتوبر 2019
© Sputnik . Alexei Druzhynin/
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أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، منى عمر، أن "للدور الروسي في أفريقيا فوائد عدة من ناحية تخلص القارة السمراء من أحادية القوى العظمى والهيمنة الاستعمارية، إذ باتت الشعوب الأفريقية ترفض تحكّم الغرب في مقدرات الأمور لديها".
في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضحت المساعدة عمر أن "وجود قوى عظمى كروسيا في أفريقيا، من شأنه أن يجعل من التعدد وسيلة لتحقيق مزيد من الاستقلالية لدول القارة السمراء، من ناحية اتخاذ القرارات في كافة المجالات".
وأضافت أن "التوجه الروسي نفسه يختلف عن التوجه الغربي ويأخذ عدة أشكال، إذ لا يقوم على استغلال موارد البلدان النامية بل يدعمها من النواحي الاقتصادية الاستثمارية والرقمية التكنولوجية الحديثة، فضلا عن دعم شعوبها بالموارد الزراعية المغذية"، مضيفة أن "موسكو تستطيع دعم أفريقيا على الدوام، وستلعب الدور الأبرز في بناء اقتصاداتها وجيوشها وأنظمتها السياسية، التي دُمرت من قبل الاستعمار الغربي".
ونوهت عمر بأن "العلاقات بين الجانب الروسي والدول الأفريقية قائمة على أساس الشراكة والمنفعة المتبادلة، حيث توجد شركات روسية تعمل في مجالي النفط والغاز في شتى الدول الأفريقية، وتعود إيراداتها بالفائدة على القارة السمراء، دافعة اقتصادها نحو مزيد من التقدم والازدهار".
وأضافت أن "هناك محاولات روسية مستمرة لإصلاح الأنظمة السياسية الأفريقية بغية التخلص من هيمنة الغرب واستغلال قادته للشعوب".
وأكدت أن "الشعب الأفريقي دعم الانقلابات على الهيمنة الغربية اعتراضا على سلوكه، فضلا عن اكتشافه مدى ازدواجية معاييره، على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي أظهرت ألا مبدأ حقيقي يحمي ويحترم حقوق الإنسان، عبر دعمها العدوان الإسرائيلي الحاصل في قطاع غزة".
الجدير بالذكر، أن السفارة الروسية لدى بانغي أعلنت، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أن سفينة تحمل شحنة مجانية من القمح الروسي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وصلت إلى ميناء دوالا (الكاميرون).
وبعد معالجة القمح وتحويله إلى دقيق، سيتم نقل المساعدات الغذائية الروسية إلى عاصمة أفريقيا الوسطى، بانغي.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في كلمة له خلال الجلسة العامة للقمة الروسية - الأفريقية، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أن موسكو ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول أفريقية، خلال 3 أو 4 أشهر.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانًا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، خلال الأشهر المقبلة.