https://sputnikarabic.ae/20240103/دبلوماسية-مصرية-سابقة-الدور-الروسي-يحافظ-على-استقلالية-الدول-الأفريقية-ويدفعها-نحو-الازدهار-1084669927.html

دبلوماسية مصرية سابقة: الدور الروسي يحافظ على استقلالية الدول الأفريقية ويدفعها نحو الازدهار

دبلوماسية مصرية سابقة: الدور الروسي يحافظ على استقلالية الدول الأفريقية ويدفعها نحو الازدهار

أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، منى عمر، أن "للدور الروسي في أفريقيا فوائد عدة من ناحية تخلص القارة السمراء من أحادية القوى العظمى... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T11:39+0000

2024-01-03T11:39+0000

2024-01-03T12:02+0000

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في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضحت المساعدة عمر أن "وجود قوى عظمى كروسيا في أفريقيا، من شأنه أن يجعل من التعدد وسيلة لتحقيق مزيد من الاستقلالية لدول القارة السمراء، من ناحية اتخاذ القرارات في كافة المجالات".وأضافت أن "التوجه الروسي نفسه يختلف عن التوجه الغربي ويأخذ عدة أشكال، إذ لا يقوم على استغلال موارد البلدان النامية بل يدعمها من النواحي الاقتصادية الاستثمارية والرقمية التكنولوجية الحديثة، فضلا عن دعم شعوبها بالموارد الزراعية المغذية"، مضيفة أن "موسكو تستطيع دعم أفريقيا على الدوام، وستلعب الدور الأبرز في بناء اقتصاداتها وجيوشها وأنظمتها السياسية، التي دُمرت من قبل الاستعمار الغربي".وأضافت أن "هناك محاولات روسية مستمرة لإصلاح الأنظمة السياسية الأفريقية بغية التخلص من هيمنة الغرب واستغلال قادته للشعوب".الجدير بالذكر، أن السفارة الروسية لدى بانغي أعلنت، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أن سفينة تحمل شحنة مجانية من القمح الروسي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وصلت إلى ميناء دوالا (الكاميرون).وبعد معالجة القمح وتحويله إلى دقيق، سيتم نقل المساعدات الغذائية الروسية إلى عاصمة أفريقيا الوسطى، بانغي.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانًا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، خلال الأشهر المقبلة.

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