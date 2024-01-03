https://sputnikarabic.ae/20240103/دراسة-تكشف-عن-ترياق-الشيخوخة-للحفاظ-على-الشباب-1084674102.html

دراسة تكشف عن "ترياق الشيخوخة" للحفاظ على الشباب

دراسة تكشف عن "ترياق الشيخوخة" للحفاظ على الشباب

حدد مجموعة من الباحثين من جامعة أوساكا بروتينًا يسمى "إتش كي دي سي 1"، وهو ضروري للحفاظ على بنيتين خلويتين، الميتوكوندريا والجسيمات الحالة، وبالتالي منع... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T13:58+0000

2024-01-03T13:58+0000

2024-01-03T13:58+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104482/29/1044822905_0:344:1719:1311_1920x0_80_0_0_c00fa53dfc3df266f089f1e5536e705a.jpg

وفي دراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي"، تم التوصل أنه مثلما الأعضاء السليمة ضرورية لرفاهيتنا، فإن العضيات الصحية ضرورية لعمل الخلية بشكل سليم، تقوم هذه الهياكل التحت خلوية بوظائف محددة داخل الخلية، على سبيل المثال، تعمل الميتوكوندريا على تزويد الخلية بالطاقة، وتحافظ الجسيمات على الحالة الصحية للخلية.تساعد هاتان الوظيفتان المتنوعتان لـ"إتش كي دي سي 1"، مع الأدوار الرئيسية في كل من الليزوزوم والميتوكوندريا، على منع الشيخوخة الخلوية من خلال الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار هاتين العضيتين، وبما أن الخلل الوظيفي لهذه العضيات يرتبط بالشيخوخة والأمراض المرتبطة بالعمر، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لأساليب علاجية لهذه الأمراض.

https://sputnikarabic.ae/20240103/هل-تحب-رائحة-الشموع-المعطرة؟-هذه-هي-مخاطرها-على-صحتك-1084673262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم