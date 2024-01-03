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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/صحيفة-عسكرية-روسيا-تكتب-نهاية-سو-27-الأوكرانية-بإسقاط-آخر-مقاتلة-1084669578.html
صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة
صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في الأول من يناير/ كانون الثاني العام الحالي، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات المقاتلة الأوكرانية من طراز "سو- 27"، والتي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T11:14+0000
2024-01-03T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الصحيفة العسكرية "ماليتاري ووتش"، أن تدمير طائرة "سو- 27" جاء بعد تقارير عديدة عن خسائر فادحة في المقاتلات الحربية من طراز "ميغ- 29"، على سبيل المثال، خلال عشرة أيام من المعارك الجوية المكثفة في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقدت القوات الجوية الأوكرانية 17 طائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.وتشير "ماليتاري ووتش" إلى أنه "على الرغم من أن إسقاط طائرات "ميغ- 29" أصبح أمرًا شائعًا، فإن التقارير عن مشاركة طائرات "سو- 27" في القتال بأي صفة كانت قليلة ومتباعدة خاصة بعد الأشهر الأولى من عام 2022 عندما شاركت في معارك جوية متعددة مع مقاتلات روسية، على حسب تعبير الصحيفة.وتمكنت أوكرانيا من الحصول على العشرات من طائرات "ميغ- 29" من دول حلف وارسو السابق، وعلى الرغم من أن حلفاء الاتحاد السوفيتي السابقين في الحرب الباردة قد تم دمجهم الآن في الناتو ويدعمون بنشاط المجهود الحربي في كييف، إلا أن "سو 27" لم يتم توريدها إلى الدول التي انضمت للغرب.أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأول من يناير العام الحالي، بأن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-و46-مسيرة-أوكرانية-1084623112.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة

11:14 GMT 03.01.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في الأول من يناير/ كانون الثاني العام الحالي، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات المقاتلة الأوكرانية من طراز "سو- 27"، والتي تعتبر أقوى الطائرات المقاتلة في ترسانة أوكرانيا، وكانت هذه واحدة من آخر طائرات "سو- 27" في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة العسكرية "ماليتاري ووتش"، أن تدمير طائرة "سو- 27" جاء بعد تقارير عديدة عن خسائر فادحة في المقاتلات الحربية من طراز "ميغ- 29"، على سبيل المثال، خلال عشرة أيام من المعارك الجوية المكثفة في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقدت القوات الجوية الأوكرانية 17 طائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.
وتشير "ماليتاري ووتش" إلى أنه "على الرغم من أن إسقاط طائرات "ميغ- 29" أصبح أمرًا شائعًا، فإن التقارير عن مشاركة طائرات "سو- 27" في القتال بأي صفة كانت قليلة ومتباعدة خاصة بعد الأشهر الأولى من عام 2022 عندما شاركت في معارك جوية متعددة مع مقاتلات روسية، على حسب تعبير الصحيفة.

تم تصميم الطائرة "سو- 27" ، التي دخلت الخدمة بعد ثلاث سنوات من الطائرة "سو- 29"، لتكون طائرة مقاتلة أثقل وأكثر تقنية، لذلك لم يتم تسليمها في البداية إلى الخارج، وفقط في عام 1990 أصبحت الصين أول دولة تنتجها.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
1 يناير, 11:30 GMT
وتمكنت أوكرانيا من الحصول على العشرات من طائرات "ميغ- 29" من دول حلف وارسو السابق، وعلى الرغم من أن حلفاء الاتحاد السوفيتي السابقين في الحرب الباردة قد تم دمجهم الآن في الناتو ويدعمون بنشاط المجهود الحربي في كييف، إلا أن "سو 27" لم يتم توريدها إلى الدول التي انضمت للغرب.
وتستخدم أوكرانيا أيضًا طائرات "سو 27" كحاملات لصواريخ كروز التي يزودها الغرب بها، في حين أن المقاتلات الروسية الحديثة تتفوق على الطائرة الأوكرانية "سو 27" من جميع النواحي ولا تترك لها أي فرصة في القتال الجوي.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأول من يناير العام الحالي، بأن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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