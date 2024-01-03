https://sputnikarabic.ae/20240103/صحيفة-عسكرية-روسيا-تكتب-نهاية-سو-27-الأوكرانية-بإسقاط-آخر-مقاتلة-1084669578.html

صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة

صحيفة عسكرية: روسيا تكتب نهاية "سو-27" الأوكرانية بإسقاط آخر مقاتلة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في الأول من يناير/ كانون الثاني العام الحالي، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات المقاتلة الأوكرانية من طراز "سو- 27"، والتي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T11:14+0000

2024-01-03T11:14+0000

2024-01-03T11:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وذكرت الصحيفة العسكرية "ماليتاري ووتش"، أن تدمير طائرة "سو- 27" جاء بعد تقارير عديدة عن خسائر فادحة في المقاتلات الحربية من طراز "ميغ- 29"، على سبيل المثال، خلال عشرة أيام من المعارك الجوية المكثفة في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقدت القوات الجوية الأوكرانية 17 طائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.وتشير "ماليتاري ووتش" إلى أنه "على الرغم من أن إسقاط طائرات "ميغ- 29" أصبح أمرًا شائعًا، فإن التقارير عن مشاركة طائرات "سو- 27" في القتال بأي صفة كانت قليلة ومتباعدة خاصة بعد الأشهر الأولى من عام 2022 عندما شاركت في معارك جوية متعددة مع مقاتلات روسية، على حسب تعبير الصحيفة.وتمكنت أوكرانيا من الحصول على العشرات من طائرات "ميغ- 29" من دول حلف وارسو السابق، وعلى الرغم من أن حلفاء الاتحاد السوفيتي السابقين في الحرب الباردة قد تم دمجهم الآن في الناتو ويدعمون بنشاط المجهود الحربي في كييف، إلا أن "سو 27" لم يتم توريدها إلى الدول التي انضمت للغرب.أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأول من يناير العام الحالي، بأن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-و46-مسيرة-أوكرانية-1084623112.html

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