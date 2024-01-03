https://sputnikarabic.ae/20240103/صدور-الحكم-النهائي-في-فرنسا-على-النجم-الجزائري-عطال-على-خلفية-فيديو-غزة-1084676377.html

صدور الحكم النهائي في فرنسا على النجم الجزائري عطال على خلفية فيديو غزة

صدور الحكم النهائي في فرنسا على النجم الجزائري عطال على خلفية فيديو غزة

حكم على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود"، وذلك على... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:56+0000

2024-01-03T14:56+0000

2024-01-03T14:56+0000

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كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي "نيس ماتان" و"لوموند".ودافع عطال الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في كوت ديفوار بين 13 الشهر الجاري و11 فبراير/شباط، عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.وقال ابن الـ27 عاما خلال مثوله، الشهر الماضي، أمام المحكمة الجنائية في "نيس: ""اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب"، مضيفًا أنه "قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240102/وزير-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-التصريحات-الإسرائيلية-بشأن-التهجير-الطوعي-للفلسطينيين-من-غزة-1084656467.html

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العالم العربي, رياضة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى