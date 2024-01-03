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https://sputnikarabic.ae/20240103/ظهور-إبر-الجليد-في-موسكو-1084667268.html
ظهور "إبر الجليد" في موسكو
ظهور "إبر الجليد" في موسكو
تم اكتشاف ظاهرة طبيعية نادرة تعرف باسم "إبر الجليد"، في السماء فوق موسكو، نتيجة للصقيع غير الطبيعي الذي غطى وسط روسيا. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T09:30+0000
2024-01-03T09:32+0000
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كتب يفغيني تيشكوفيتس، المتخصص الرئيسي في مركز "فوبوس" للطقس على "تلغرام": "تم تسجيل هذه الظواهر الجوية في محطات الأرصاد الجوية دوموديدوفو وشيريميتيفو وتشيروستي".وقال إن "هذا هو الاسم الذي يطلق على بلورات الجليد المجهرية التي تطفو في الهواء، والتي تتشكل في الطقس شديد البرودة. وغالباً ما يشكلون "أعمدة" مضيئة في الليل، تمتد من الفوانيس إلى الأعلى نحو السماء. لا تشكل إبر الجليد خطراً على الإنسان، فمن المستحيل أن تجرحك أو توخزك".ووفقا له، غالبا ما يحدث هذا في خطوط العرض القطبية، حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة لعدة أيام دون انقطاع.وسبق أن أفادت التقارير بأن ليلة 2 يناير/ كانون الثاني كانت الأكثر برودة منذ عام 1996. ووفقا لكبيرة المتخصصين، تاتيانا بوزدنياكوفا، لم ينخفض ​​مقياس الحرارة عن 20 درجة تحت الصفر على مدى السنوات الـ 28 الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/ظهور-3-شموس-غريبة-في-سماء-موسكو-بعد-انخفاض-الحرارة-إلى-25-درجة-تحت-الصفر-فيديو--1084666452.html
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منوعات

ظهور "إبر الجليد" في موسكو

09:30 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 03.01.2024)
© Photo / unsplash/Markus Spiskeشجرة متجمدة بسبب بالبرد القارس
شجرة متجمدة بسبب بالبرد القارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Photo / unsplash/Markus Spiske
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تم اكتشاف ظاهرة طبيعية نادرة تعرف باسم "إبر الجليد"، في السماء فوق موسكو، نتيجة للصقيع غير الطبيعي الذي غطى وسط روسيا.
كتب يفغيني تيشكوفيتس، المتخصص الرئيسي في مركز "فوبوس" للطقس على "تلغرام": "تم تسجيل هذه الظواهر الجوية في محطات الأرصاد الجوية دوموديدوفو وشيريميتيفو وتشيروستي".
غروب الشمس على خلفية ساحة كودرينسكايا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
مجتمع
ظهور "3 شموس" غريبة في سماء موسكو بعد انخفاض الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر... فيديو
08:48 GMT
وقال إن "هذا هو الاسم الذي يطلق على بلورات الجليد المجهرية التي تطفو في الهواء، والتي تتشكل في الطقس شديد البرودة. وغالباً ما يشكلون "أعمدة" مضيئة في الليل، تمتد من الفوانيس إلى الأعلى نحو السماء. لا تشكل إبر الجليد خطراً على الإنسان، فمن المستحيل أن تجرحك أو توخزك".
وأشار تيشكوفيتس إلى أنه "في بعض الأحيان يطلق عليها اسم "الغبار الألماسي" أو"الفضي"، أو "أمطار السماء الصافية".
ووفقا له، غالبا ما يحدث هذا في خطوط العرض القطبية، حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة لعدة أيام دون انقطاع.
وسبق أن أفادت التقارير بأن ليلة 2 يناير/ كانون الثاني كانت الأكثر برودة منذ عام 1996. ووفقا لكبيرة المتخصصين، تاتيانا بوزدنياكوفا، لم ينخفض ​​مقياس الحرارة عن 20 درجة تحت الصفر على مدى السنوات الـ 28 الماضية.
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