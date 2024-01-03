https://sputnikarabic.ae/20240103/ظهور-إبر-الجليد-في-موسكو-1084667268.html

ظهور "إبر الجليد" في موسكو

ظهور "إبر الجليد" في موسكو

تم اكتشاف ظاهرة طبيعية نادرة تعرف باسم "إبر الجليد"، في السماء فوق موسكو، نتيجة للصقيع غير الطبيعي الذي غطى وسط روسيا. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T09:30+0000

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مجتمع

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كتب يفغيني تيشكوفيتس، المتخصص الرئيسي في مركز "فوبوس" للطقس على "تلغرام": "تم تسجيل هذه الظواهر الجوية في محطات الأرصاد الجوية دوموديدوفو وشيريميتيفو وتشيروستي".وقال إن "هذا هو الاسم الذي يطلق على بلورات الجليد المجهرية التي تطفو في الهواء، والتي تتشكل في الطقس شديد البرودة. وغالباً ما يشكلون "أعمدة" مضيئة في الليل، تمتد من الفوانيس إلى الأعلى نحو السماء. لا تشكل إبر الجليد خطراً على الإنسان، فمن المستحيل أن تجرحك أو توخزك".ووفقا له، غالبا ما يحدث هذا في خطوط العرض القطبية، حيث يمكن ملاحظة هذه الظاهرة لعدة أيام دون انقطاع.وسبق أن أفادت التقارير بأن ليلة 2 يناير/ كانون الثاني كانت الأكثر برودة منذ عام 1996. ووفقا لكبيرة المتخصصين، تاتيانا بوزدنياكوفا، لم ينخفض ​​مقياس الحرارة عن 20 درجة تحت الصفر على مدى السنوات الـ 28 الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20240103/ظهور-3-شموس-غريبة-في-سماء-موسكو-بعد-انخفاض-الحرارة-إلى-25-درجة-تحت-الصفر-فيديو--1084666452.html

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