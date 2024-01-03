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https://sputnikarabic.ae/20240103/ظهور-3-شموس-غريبة-في-سماء-موسكو-بعد-انخفاض-الحرارة-إلى-25-درجة-تحت-الصفر-فيديو--1084666452.html
ظهور "3 شموس" غريبة في سماء موسكو بعد انخفاض الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر... فيديو
ظهور "3 شموس" غريبة في سماء موسكو بعد انخفاض الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر... فيديو
سُجلت ظاهرة بصرية غريبة ونادرة حول الشمس، يطلق عليها اسم تأثير الهالة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في موسكو. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:48+0000
2024-01-03T08:48+0000
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ويعتبر تأثير الهالة، والذي يُطلق عليه أيضًا "الشموس الثلاثة"، توهج وهمي يحدث حول الشمس، وعادةً ما يكون على شكل دائرة أو قوس.غالبًا ما ينقسم الضوء المنعكس والمنكسر بواسطة بلورات الجليد إلى طيف، مما يجعل الهالة تبدو مثل قوس قزح.وقال ليوس: "بحلول الساعة الثامنة صباحًا، انخفضت درجة حرارة الهواء في العاصمة، في محطة الأرصاد الجوية الأساسية للمدينة في (منطقة) "فيدينخا"، إلى 25.2 درجة تحت الصفر. لم يتم رصد مثل هذا الصقيع في العاصمة منذ 74 عامًا".وأشار إلى أن آخر مرة كان فيها الطقس أكثر برودة كان في 3 يناير/ كانون الثاني عام 1950، عندما كان الحد الأدنى 29 درجة تحت الصفر.
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ظهور "3 شموس" غريبة في سماء موسكو بعد انخفاض الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر... فيديو

08:48 GMT 03.01.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورغروب الشمس على خلفية ساحة كودرينسكايا في موسكو
غروب الشمس على خلفية ساحة كودرينسكايا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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سُجلت ظاهرة بصرية غريبة ونادرة حول الشمس، يطلق عليها اسم تأثير الهالة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في موسكو.
ويعتبر تأثير الهالة، والذي يُطلق عليه أيضًا "الشموس الثلاثة"، توهج وهمي يحدث حول الشمس، وعادةً ما يكون على شكل دائرة أو قوس.

ويميز العلماء بين أنواع مختلفة من هذه التوهجات، ولكنها جميعها ناتجة عن بلورات الجليد المتواجدة في السحب الرقيقة في طبقة التروبوسفير العليا على ارتفاع يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات.

غالبًا ما ينقسم الضوء المنعكس والمنكسر بواسطة بلورات الجليد إلى طيف، مما يجعل الهالة تبدو مثل قوس قزح.

وانخفضت درجة الحرارة الليلة الماضية في موسكو، إلى 25.2 درجة تحت الصفر، حسبما أفاد ميخائيل ليوس، المتخصص البارز في مركز "فوبوس" للطقس، عبر قناته على "تلغرام".

وقال ليوس: "بحلول الساعة الثامنة صباحًا، انخفضت درجة حرارة الهواء في العاصمة، في محطة الأرصاد الجوية الأساسية للمدينة في (منطقة) "فيدينخا"، إلى 25.2 درجة تحت الصفر. لم يتم رصد مثل هذا الصقيع في العاصمة منذ 74 عامًا".
وأشار إلى أن آخر مرة كان فيها الطقس أكثر برودة كان في 3 يناير/ كانون الثاني عام 1950، عندما كان الحد الأدنى 29 درجة تحت الصفر.
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