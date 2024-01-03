https://sputnikarabic.ae/20240103/علماء-روس-يستنسخون-توت-القطب-الشمالي-المفيد-لمناعة-البشر-1084673848.html

علماء روس يستنسخون توت القطب الشمالي المفيد لمناعة البشر

علماء روس يستنسخون توت القطب الشمالي المفيد لمناعة البشر

قدم علماء من أكاديمية تيميريازيف والحديقة النباتية الرئيسية "تسيتسين" من الأكاديمية الروسية للعلوم، طلبًا لتسجيل براءة اختراع لمواد زراعة توت القطب الشمالي،... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T13:54+0000

2024-01-03T13:54+0000

2024-01-03T13:54+0000

مجتمع

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102577/27/1025772787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3db1be67841d5616d0edf0e86b28227e.jpg

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "إن الاستنساخات الدقيقة لتوت القطب الشمالي التي تحتوي على نسبة عالية من المستقلبات الثانوية - وهي مواد لها تأثير مفيد على جهاز المناعة البشري - هي نتيجة سنوات عديدة من البحث المشترك".يتميز توت القطب الشمالي بمحتواه العالي من المواد القيمة التي لها تأثير مفيد على جهاز المناعة البشري.وأوضحت الأكاديمية أن هذه المواد تتراكم في جميع أجزاء النبات، مثل التوت والسيقان والأوراق. تستحق هذه الأخيرة اهتمامًا خاصًا لأنها تحتوي على مركبات الفلافونويد وحمض الأسكوربيك ومكونات أخرى تساعد جهاز المناعة، بالإضافة إلى حماية البشرة من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.تتيح التقنية التي طورها المتخصصون التحكم في عملية تراكم المواد القيمة في مرحلة الإنبات، أي، في جوهرها، تنظيم إمكانات التخليق الحيوي للنبات قبل فترة النمو والإثمار.إذا تم منح طلب براءة الاختراع، فيمكن استخدام التقنية الجديدة في المستحضرات الصيدلانية، وسيكون الطلب على المواد الخام بمثابة حافز لزراعة هذا التوت. الآن يتم استخدام توت القطب الشمالي في إنتاج المكملات الغذائية.توت القطب الشمالي هو نوع من العليق البطيء النمو، ينتمي إلى فصيلة الورد ويوجد في مناطق القطب الشمالي.

https://sputnikarabic.ae/20240103/هل-تحب-رائحة-الشموع-المعطرة؟-هذه-هي-مخاطرها-على-صحتك-1084673262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة