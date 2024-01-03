https://sputnikarabic.ae/20240103/فرنسا-تندد-بالتصريحات-الإسرائيلية-الأخيرة-حول-غزة-1084675950.html

فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة

فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة

شجبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشييد مستوطنات على هذه الأراضي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:52+0000

2024-01-03T14:52+0000

2024-01-03T14:52+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

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وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".وصرح الوزير الإسرائيلي بن غفير: "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".ودعا سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، منوها بوجوب دفع فلسطينيي القطاع للهجرة إلى دول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20240103/القسام-تسيطر-على-مسيرة-إسرائيلية-وتعلن-عن-عمليات-مشتركة-مع-سرايا-القدس-1084672629.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي