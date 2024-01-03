https://sputnikarabic.ae/20240103/فرنسا-تندد-بالتصريحات-الإسرائيلية-الأخيرة-حول-غزة-1084675950.html
فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة
فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة
شجبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشييد مستوطنات على هذه الأراضي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T14:52+0000
2024-01-03T14:52+0000
2024-01-03T14:52+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/13/1016021315_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_664dc72e97c0240f544d327c6e6db5dc.jpg
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".وصرح الوزير الإسرائيلي بن غفير: "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".ودعا سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، منوها بوجوب دفع فلسطينيي القطاع للهجرة إلى دول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240103/القسام-تسيطر-على-مسيرة-إسرائيلية-وتعلن-عن-عمليات-مشتركة-مع-سرايا-القدس-1084672629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101602/13/1016021315_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_0d49f922709af6bb3f31aaa86a8624e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة
شجبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشييد مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".
وحثت فرنسا إسرائيل على "التوقف عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتضاعف التوترات".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة
للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
ووصف ميلر هذه التصريحات بـ"التحريضية وغير المسؤولة"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
وصرح الوزير الإسرائيلي بن غفير: "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".
وأضاف بن غفير أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيفتح الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.
ودعا سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، منوها بوجوب دفع فلسطينيي القطاع للهجرة إلى دول أخرى
.