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فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة
فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة
شجبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشييد مستوطنات على هذه الأراضي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T14:52+0000
2024-01-03T14:52+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".وصرح الوزير الإسرائيلي بن غفير: "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".ودعا سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، منوها بوجوب دفع فلسطينيي القطاع للهجرة إلى دول أخرى.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

فرنسا تندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول غزة

14:52 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / Pierre Bousselوزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / Pierre Boussel
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شجبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرين إسرائيليين يدعوان إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتشييد مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها: "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير".
وحثت فرنسا إسرائيل على "التوقف عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتضاعف التوترات".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
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ووصف ميلر هذه التصريحات بـ"التحريضية وغير المسؤولة"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

وصرح الوزير الإسرائيلي بن غفير: "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".
وأضاف بن غفير أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيفتح الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية.
ودعا سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، منوها بوجوب دفع فلسطينيي القطاع للهجرة إلى دول أخرى.
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