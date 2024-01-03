https://sputnikarabic.ae/20240103/قيادي-في-فتح-لا-انقسامات-في-صفوف-المقاومة-الفلسطينية-1084669777.html

قيادي في "فتح": لا انقسامات في صفوف المقاومة الفلسطينية

قيادي في "فتح": لا انقسامات في صفوف المقاومة الفلسطينية

نفى القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، سرحان سرحان، وجود أي انقسامات بين أعضاء الحركة، أو بينها وبين الفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن ميدان المعارك في قطاع غزة،... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف أن "فتح كانت أولى الفصائل الفلسطينية التي باركت بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي نفذها مقاومون فلسطينيون"، مؤكدا أن "العملية جاءت في سياق الدفاع عن الأرض وتمهيدا لتحرير كامل فلسطين بصمود ووحدة وطنية". وذكّر بأن "المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني أينما كان، وأُنشئت لتكون لها الصلاحية لحكم كافة الأراضي الفلسطينية المحررة من الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا "لإقامة حكومة فلسطينية على أساس وحدة وطنية لحكم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وللعمل على أن يكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية". وأكد أن "ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من قتل وتدمير اجتياح واعتقالات ومصادرة أراض وبناء مستوطنات في الأيام الـ 86 من الحرب، هو نتيجة عدوان مستمر منذ 75 عاما".واستأنف الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240103/متحدث-الجيش-الإسرائيلي-حرب-غزة-تستهدف-تفكيك-قدرات-حماس-وتصفية-قيادتها-وإعادة-المختطفين-1084661844.html

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