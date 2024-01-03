https://sputnikarabic.ae/20240103/مسؤول-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لـسبوتنيك-من-لا-يموت-بالقصف-يموت-جوعا-1084675289.html

مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": من لا يموت بالقصف يموت جوعا

مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": من لا يموت بالقصف يموت جوعا

صرّح متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، اليوم الأربعاء، لـ"سبوتنيك"، بانتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات في ظل القصف، بينما حجم المساعدات يتقلّص. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T14:22+0000

2024-01-03T14:22+0000

2024-01-03T14:22+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

اسرائيل

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وأكد جبريل، في اليوم الأخير من العام 2023، وفي حصيلة الحرب على غزة، أنه من لا يموت من القصف والاستهداف في قطاع غزة، يموت جوعًا، وليس في هذا الوصف أي مبالغة بل حقيقة على أرض الواقع.وبعد ٨٦ يومًا من الحرب، كشف جبريل لإذاعة "سبوتنيك" أن 800 ألف فلسطيني لم يتلقوا المساعدات في منطقة شمال قطاع غزة.وشدد على عدم وجود أي منطقة آمنة، حيث أن الاستهداف الإسرائيلي لا يستثني شيئًا: "المستشفيات التي يجب أن تكون محمية بموجب القانون الدولي ليست كذلك، حيث لم يعد هناك من مستشفيات في منطقة شمال غزة، أما تلك التي بقيت تعمل في الجنوب، فهي لا تقوم بعملها بحسب البروتوكول الطبي وهي غير قادرة على تأمين كامل العناية الصحية المطلوبة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين والشهداء".أما بالنسبة للمساعدات التي من المفترض أن يُسهل دخولها إلى غزة، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فيكشف جبريل أن عددها تقلص "ولم تكن على الإطلاق كما يدّعي جيش الاحتلال"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240103/نائب-لبناني-إسرائيل-تحاول-الوقيعة-بين-حماس-وحزب-الله-1084670438.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل