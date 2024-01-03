https://sputnikarabic.ae/20240103/مقتل-20-شخصا-وإصابة-العشرات-جراء-انفجارين-قرب-مقبرة-قاسم-سليماني-في-إيران-1084671609.html

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات جراء انفجارين بالقرب من ضريح قاسم سليماني في إيران... فيديو

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات جراء انفجارين بالقرب من ضريح قاسم سليماني في إيران... فيديو

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T12:19+0000

2024-01-03T12:19+0000

2024-01-03T12:37+0000

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا إن" 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات جراء انفجارين قرب مقبرة قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران"، مشيرة إلى أن الانفجارين نجما عن هجوم إرهابي.من جهته، نقل التليفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، مؤكدا الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.وتحيي إيران اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20240102/إيران-ترسل-مذکرة-ثانية-إلی-أمریكا-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1084640913.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم