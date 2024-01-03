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https://sputnikarabic.ae/20240103/هل-تحب-رائحة-الشموع-المعطرة؟-هذه-هي-مخاطرها-على-صحتك-1084673262.html
هل تحب رائحة الشموع المعطرة؟... هذه هي مخاطرها على صحتك
هل تحب رائحة الشموع المعطرة؟... هذه هي مخاطرها على صحتك
قال الطبيب، تاماس بانديك، من جامعة سيملويس في المجر، إن حرق الشموع المعطرة قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T13:23+0000
2024-01-03T13:23+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقا له، فإن استخدام الشموع يثير الصداع النصفي، وتهيج الحلق والعينين، ويزيد أيضا من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.وأوضح بامديك أن الشموع المعطرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض الموجودة، وخاصة الربو، لأنها عند حرقها تطلق جزيئات من الملوثات الأخرى.وأضاف الطبيب أن بعض صانعي الشموع يستخدمون الزيوت العطرية لتجنب الآثار السلبية للعطور الصناعية. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي أو تسبب تهيج الجلد.بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض العلامات التجارية للشموع فتيلًا، مصنوعا من القطن ومادة أخرى، مثل المعدن، مما ينتج عنه سخاما سامًا. وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل في الرئة.وخلص الطبيب أنه بغض النظر عما إذا كان يتم إنتاج الشمع صناعيا أو موجودة في الطبيعة، فإن كل مادة غريبة على الجسم تشكل خطرا كيميائيا، وفقا لصحيفة "ذا سن".
https://sputnikarabic.ae/20240103/علماء-فصيلة-دم-الإنسان-تؤثر-على-إصابته-بالسكتة-الدماغية-1084670187.html
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الصحة
الصحة

هل تحب رائحة الشموع المعطرة؟... هذه هي مخاطرها على صحتك

13:23 GMT 03.01.2024
© Photo / unsplash/Joanna Kosinskaشموع معطرة
شموع معطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Photo / unsplash/Joanna Kosinska
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قال الطبيب، تاماس بانديك، من جامعة سيملويس في المجر، إن حرق الشموع المعطرة قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة.
ووفقا له، فإن استخدام الشموع يثير الصداع النصفي، وتهيج الحلق والعينين، ويزيد أيضا من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
وأوضح بامديك أن الشموع المعطرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض الموجودة، وخاصة الربو، لأنها عند حرقها تطلق جزيئات من الملوثات الأخرى.
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علماء: فصيلة دم الإنسان تؤثر على إصابته بالسكتة الدماغية
11:49 GMT
وأضاف الطبيب أن بعض صانعي الشموع يستخدمون الزيوت العطرية لتجنب الآثار السلبية للعطور الصناعية. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي أو تسبب تهيج الجلد.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض العلامات التجارية للشموع فتيلًا، مصنوعا من القطن ومادة أخرى، مثل المعدن، مما ينتج عنه سخاما سامًا. وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل في الرئة.
وخلص الطبيب أنه بغض النظر عما إذا كان يتم إنتاج الشمع صناعيا أو موجودة في الطبيعة، فإن كل مادة غريبة على الجسم تشكل خطرا كيميائيا، وفقا لصحيفة "ذا سن".
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