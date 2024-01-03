https://sputnikarabic.ae/20240103/هل-تشعل-أمريكا-حربا-جديدة-مع-أنصار-الله-في-اليمن؟-1084682315.html

هل تشعل أمريكا حربا جديدة مع "أنصار الله" في اليمن؟

هل تشعل أمريكا حربا جديدة مع "أنصار الله" في اليمن؟

منذ إعلان "أنصار الله" اليمنية الدخول في حرب غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، وإطلاقها الصواريخ باتجاه تل أبيب ومنع السفن التابعة لها من المرور في... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T18:51+0000

2024-01-03T18:51+0000

2024-01-03T18:51+0000

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ويرى مراقبون أن صمت الولايات المتحدة طوال تلك الأسابيع على ما تقوم به جماعة "أنصار الله"، كان بدافع أن هناك تحركات إقليمية ودولية لوقف الحرب اليمنية والضغط على صنعاء لوقف صواريخها، لكن "أنصار الله" لديها قراءة للواقع الذي يجري على الأرض وأنه في صالحها وصالح المقاومة ويجب استغلاله بصورة كبيرة، لأن "حماس" وفصائل المقاومة في فلسطين قد كسرت شوكة إسرائيل في حرب قاربت على نهاية شهرها الثالث.الفريق الآخر يرى أن أمريكا لا ترغب في توسيع نطاق الحرب ودخول أطراف إقليمية أخرى، لكن هناك تحالفًا تم تشكيله في البحر الأحمر ولن تكون مهمته فقط التصدي لهجمات صنعاء، وإنما توجيه ضربات لمواقع ومنصات إطلاق الصواريخ وربما استهداف شخصيات من "أنصار الله" خلال الفترة المقبلة، وطالما أن الحرب لم تتوقف في غزة، فلن تتوقف عملية إطلاق الصواريخ.فهل تدخل أمريكا في حرب مباشرة مع "أنصار الله" في اليمن؟بداية، يقول الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما شكلت التحالف البحري ضد هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية والذي بدأ بـ 10 دول ووصل اليوم إلى 20 دولة، لن يقتصر دوره على الحماية ورد الفعل، بل سيتحول إلى فاعل لإسكات مصادر إطلاق الصواريخ والمسيرات".بنك الأهدافوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه مع تنامي قدرات تحالف البحر الأحمر"حارس الأزهار" لن تكتفي تلك القوات بحماية السفن واستهداف زوارق أنصار الله الحربية بل سوف تضرب مصادر إطلاق الصواريخ.وتابع شرقاوي، أن إقدام التحالف البحري على عمليات ضرب منصات إطلاق الصواريخ من جانب "أنصار الله"، بلا شك هذا الأمر سوف يتطلب عمليات عسكرية مكثفة لبطاريات الصواريخ التي تطلق الصواريخ والصواريخ المجنحة الكروز والطائرات المسيرة.وأكد خبير العلاقات الدولية أن القوة الدولية المتواجدة في البحر الأحمر لا بد لها من إنهاء مهمتها، ليس فقط حماية الملاحة واستهداف القوات البحرية الخاصة بالحوثي، إنما سيكون هناك خطة تشمل بنك أهداف داخل صنعاء وداخل الأماكن التي تطلق منها الصواريخ.مساندة الشرعيةويكمل شرقاوي: "أعتقد أيضا ضمن خطط التحالف سوف يتم تقوية البحرية اليمنية التابعة للشرعية وتمكينها من القيام بدور فاعل في حفظ الأمن وحماية الملاحة في باب المندب على المدى الطويل"، مشيرًا إلى أن أمريكا لا ترغب في حرب مفتوحة مع إيران، لكن ما يفعله "أنصار الله" في المنطقة الآن، خاصة بعد اشتعال ناقلتي نفط، يستدعي وجود ردود أفعال من الولايات المتحدة الأمريكية التي تختبىء خلف التحالف فقط الولايات المتحدة الأمريكية.ويشير الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن عملية استهداف مناطق إطلاق الصواريخ ومصادر النيران من قبل التحالف الدولي، يمكن أن تستهدف أيضا قيادات من "أنصار الله" في ظل العمليات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة، والتي لم تنقطع ومستمرة منذ سنوات.ورطة كبيرةفي المقابل، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من صنعاء، العميد عزيز راشد، أن إسرائيل زجت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستنقع وكذلك السعودية تخلصت من الهم الكبير الذي يؤرقها.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن أمريكا في ورطة، وهناك رفض عارم من قبل المؤسسات في الداخل الأمريكي ضد الخطوات التي اتخذتها إدارة البيت الأبيض، في ظل تشتت الجهود في العديد من المناطق وما يجري من عمليات الدعم لأوكرانيا ضد روسيا وفشلها في تحقيق أي تقدم.مخزون استراتيجيوأشار راشد إلى أن القوات البحرية اليمنية لديها قدرات اليوم للسيطرة على البحار والمياة الإقليمية وضرب القواعد والبوارج والمصالح الأمريكية، ولدينا رصد وتتبع ومعلومات حول كل تلك الأهداف.وحول أسباب سحب أمريكا لحاملات الطائرات والبوارج الحربية، يقول الخبير العسكري إن "ما تقوم به أمريكا هي عملية إعادة انتشار وتموضع في المناطق الاستراتيجية الخلفية، حتى لا يتم استهدافها من قبل القوات اليمنية، التي تمتلك مخزونا استراتيجيًا كبيرًا جدًا من الصواريخ المتعددة سواء البحرية أو الباليستية، علاوة على أسراب كبيرة جدًا من الطائرات المسيرة التي تستطيع تشويش وإشغال منظومات الباتريوت الأمريكية حتى إفراغ مخزونها ثم استهدافها بصواريخ بحرية يمنية".واختتم بقوله: "نحن والمقاومة في مواقف جيدة جدًا، ليس في اليمن فقط وإنما في شمال سوريا والعراق ولبنان، والتي تستهدف المصالح الأمريكية يوميًا بالعديد من الصواريخ والطائرات المُسيرة، وتجاربنا مع الأمريكان ليست جديدة والتاريخ خير شاهد".الأيام المقبلةبدوره، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، أن الولايات المتحدة قد تنفذ عمليات برية وبحرية ضد "أنصار الله"، وهذه الضربات لن تعمل على توسيع نطاق التوتر في المنطقة.ويضيف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "إن الرد الأمريكي على تصرفات "أنصار الله" في إرهاب وتعطيل حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، سيتصاعد في الأيام القادمة، سواء كان لجهة تدمير الأهداف الحوثية المعادية في البحر أم في البر".وأشار الخبير العسكري إلى أن "عدم توجيه تلك الضربات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف على مدى تجاوب أنصار الله مع النداءات المتكررة، بوقف عمليات استهداف السفن والملاحة البحرية الدولية بالمسيرات والصواريخ، لذلك فإن عملية التهدئة ممكنة إذا ما تخلى أنصار الله نهائيًا عن عمليات القرصنة ومهاجمة السفن التجارية وأعلنوا ذلك قولاً وفعلاً".الصراع الإقليميوقال حسين: "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع نطاق الحرب في المنطقة باستهداف أنصار الله، ولا أعتقد أنهم يريدون ذلك، إذ أن الاستهداف الأمريكي سواء البحري أو البري سيكون محددًا بشكل دقيق وموجه ضد أنصار الله فقط".واستبعد الخبير العسكري أن تنجر واشنطن إلى صراع إقليمي أوسع أو أن ترتكب أفعالاً يمكن أن تدخل أطرافًا أخرى إلى حلبة الصراع، ومن المستبعد أيضا تدخل أي أطراف أخرى لدعم "أنصار الله" بالمشاركة بالحرب بما في ذلك إيران.وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، "أمريكا بالرد على قتل 10 من قواتها في قصف من بارجة أمريكية في البحر الأحمر".وقال سفر الصوفي، مدير مكتب قائد جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، إن "أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية، ولن تسلم من الرد"، حسب قناة "المسيرة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفًا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".وتابع سريع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبًا ببقية الدول لعدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع، بحسب قوله.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدرين ملاحيين في الحديدة، الاثنين الماضي، أنباء عن مقتل 10 عناصر من جماعة "أنصار الله" في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نًقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجومًا على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ومقتل طواقمها أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

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