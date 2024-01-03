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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240103/4-جنود-روس-يصدون-هجوما-أوكرانيا-ضخما-استمر-يومين-1084666571.html
4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين
4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين
نشرت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الدفاع البطولي عن معقل مهم، قام به أربعة جنود من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:41+0000
2024-01-03T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أحد الجنود الأربعة، ويدعى دميتري: "لقد استعدنا المنطقة من الأوكرانيين وحافظنا نحن الأربعة على الدفاع لمدة يومين. أطلق العدو علينا النار بكل من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون. لقد ضربونا بكل الوسائل التي يمكن أن يستخدموها، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجنا من هناك. في النهاية، هدأوا وتركونا وشأننا. لقد فهموا أنه لا يمكن إخراجنا من هناك. نحن شباب روس ولن نتخلى عن مواقعنا".عزز الجيش الروسي المعقل الذي استعاده من القوات المسلحة الأوكرانية واحتفظ به حتى وصول المساعدة.وتابع دميتري: "إنه عمل شاق، لكننا رجال"، وحصل على وسام "الشجاعة" لخوضه تلك المعركة ببسالة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاع-الروسية-طائرات-من-طراز-سو-25-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084659614.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين

08:41 GMT 03.01.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
طاقم مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الدفاع البطولي عن معقل مهم، قام به أربعة جنود من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية.
وقال أحد الجنود الأربعة، ويدعى دميتري: "لقد استعدنا المنطقة من الأوكرانيين وحافظنا نحن الأربعة على الدفاع لمدة يومين. أطلق العدو علينا النار بكل من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون. لقد ضربونا بكل الوسائل التي يمكن أن يستخدموها، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجنا من هناك. في النهاية، هدأوا وتركونا وشأننا. لقد فهموا أنه لا يمكن إخراجنا من هناك. نحن شباب روس ولن نتخلى عن مواقعنا".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات "سو-25" الروسية تقصف نقاط انتشار القوات الأوكرانية على محور دونيتسك
03:15 GMT
عزز الجيش الروسي المعقل الذي استعاده من القوات المسلحة الأوكرانية واحتفظ به حتى وصول المساعدة.
وتابع دميتري: "إنه عمل شاق، لكننا رجال"، وحصل على وسام "الشجاعة" لخوضه تلك المعركة ببسالة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور07:28 GMTВоеннослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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