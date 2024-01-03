https://sputnikarabic.ae/20240103/4-جنود-روس-يصدون-هجوما-أوكرانيا-ضخما-استمر-يومين-1084666571.html
4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين
4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين
نشرت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الدفاع البطولي عن معقل مهم، قام به أربعة جنود من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T08:41+0000
2024-01-03T08:41+0000
2024-01-03T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أحد الجنود الأربعة، ويدعى دميتري: "لقد استعدنا المنطقة من الأوكرانيين وحافظنا نحن الأربعة على الدفاع لمدة يومين. أطلق العدو علينا النار بكل من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون. لقد ضربونا بكل الوسائل التي يمكن أن يستخدموها، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجنا من هناك. في النهاية، هدأوا وتركونا وشأننا. لقد فهموا أنه لا يمكن إخراجنا من هناك. نحن شباب روس ولن نتخلى عن مواقعنا".عزز الجيش الروسي المعقل الذي استعاده من القوات المسلحة الأوكرانية واحتفظ به حتى وصول المساعدة.وتابع دميتري: "إنه عمل شاق، لكننا رجال"، وحصل على وسام "الشجاعة" لخوضه تلك المعركة ببسالة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الدفاع-الروسية-طائرات-من-طراز-سو-25-تقصف-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084659614.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
4 جنود روس يصدون هجوما أوكرانيا ضخما استمر يومين
نشرت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الدفاع البطولي عن معقل مهم، قام به أربعة جنود من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية.
وقال أحد الجنود الأربعة، ويدعى دميتري: "لقد استعدنا المنطقة من الأوكرانيين وحافظنا نحن الأربعة على الدفاع لمدة يومين. أطلق العدو علينا النار بكل من الطائرات المسيرة وقذائف الهاون. لقد ضربونا بكل الوسائل التي يمكن أن يستخدموها، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجنا من هناك. في النهاية، هدأوا وتركونا وشأننا. لقد فهموا أنه لا يمكن إخراجنا من هناك. نحن شباب روس ولن نتخلى عن مواقعنا".
عزز الجيش الروسي المعقل الذي استعاده من القوات المسلحة الأوكرانية واحتفظ به حتى وصول المساعدة.
وتابع دميتري: "إنه عمل شاق، لكننا رجال"، وحصل على وسام "الشجاعة" لخوضه تلك المعركة ببسالة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.