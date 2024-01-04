أطباء يصدمون بديدان داخل بطن رجل أثناء عمل جراحي... فيديو
14:35 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 14:46 GMT 04.01.2024)
© Photo / unsplash/Robert Reidديدان متشابكة بالمحيط
© Photo / unsplash/Robert Reid
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تفاجئ أطباء الجراحة في مشفى صيني عند مجئء رجل ليجري عملا جراحيا روتينيا، إذ وجدوا شيئًا أكثر غرابة، مجموعة ديدان حية تتلوى داخل بطنه.
وباستخدام كاميرا صغيرة تم إدخالها في بطن الرجل البالغ من العمر 70 عامًا - والذي كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم لعلاج سرطان القولون، اكتشف الأطباء خمس ديدان طفيلية كبيرة بنية اللون في القناة الصفراوية، ومجموعة الأعضاء والأنابيب المتصلة التي تربطها.
استخرج الأطباء الديدان "سينينسيس"، والمعروفة أكثر باسم حظ الكبد الصيني أو الشرقي، والتي تتواجد عادة في شرق آسيا وشرق روسيا، وتم الإبلاغ عن بعض الحالات في الولايات المتحدة. وفي جميع أنحاء العالم، يقدر أن أكثر من 200 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة.
A 70-year-old man undergoing cholangioscopy to evaluate dilatation of the common bile duct was found to have flatworms in his biliary tract (shown in a video). Read the full clinical case: https://t.co/OK4X48EOne pic.twitter.com/lbSTv5jaqZ— NEJM (@NEJM) December 30, 2023
وتنتقل العدوى "سينينسيس" بعد تناول يرقات الطفيليات، مثلا عندما يأكل الناس أسماك المياه العذبة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو الجمبري،
بمجرد دخولها إلى الجهاز الهضمي، تخرج اليرقات من جيوب تشبه الكيس في الأمعاء الدقيقة قبل أن تهاجر إلى القناة الصفراوية، والتي تشمل الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية. ينتج الكبد الصفراء، التي تخزنها المرارة وتنقلها القنوات الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة.
معظم الأشخاص المصابين بعدوى "سينينسيس" لديهم عدد قليل من الديدان في أجسادهم، لذلك لا يعانون من أي أعراض. ومع ذلك، فإن وجود أعداد أكبر من الديدان يمكن أن يسبب آلام في البطن، والصداع، والدوخة. إذا تُرك الطفيل دون علاج، فيمكن أن يقضي بقية حياته في الجسم، ويعيش أحيانًا لمدة تصل إلى 30 عامًا ويسبب أعراضًا خطيرة، مثل تضخم الكبد وسوء التغذية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة لايف ساينس العلمية.