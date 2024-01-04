https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-استسلام-فصيلة-أوكرانية-بكامل-قواتها-وعتادها-1084704769.html

إعلام: استسلام فصيلة أوكرانية بكامل قواتها وعتادها

إعلام: استسلام فصيلة أوكرانية بكامل قواتها وعتادها

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، استسلام عشرات الجنود الذين يرتدون أشرطة صفراء على زيهم العسكري، وأيديهم خلف رؤوسهم، ومن بين المستسلمين العديد من الجرحى. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T15:15+0000

2024-01-04T15:15+0000

2024-01-04T15:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت صحيفة "روسكيه أروجيه"، نقلا عن قناة "أرخانغل سبيتسنازا"، أنه "يمكن أن تتكون الفصيلة في الجيش الأوكراني مما يصل إلى 60 شخصًا، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للأسرى والسبب الذي تم فيه الاستسلام".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أنه تم إعادة 248 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات معقدة.وأضافت الوزارة أن عودة الجنود الروس أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وفي وقت سابق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الفائت، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/ضابط-استخبارات-بريطاني-روسيا-لن-توافق-على-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-لسبب-مهم-1084700133.html

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