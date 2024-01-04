https://sputnikarabic.ae/20240104/البيت-الأبيض-حماس-ما-زالت-تملك-قدرات-كبيرة-بعد-3-أشهر-من-الحرب--1084689877.html

البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب

البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن حركة حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T07:32+0000

2024-01-04T07:32+0000

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وذكر جون كيربي أيضا: "نعتقد أن تقليص وتدمير قدرة "حماس" على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية، ولكن ما زال لديها قدرة كبيرة في غزة".و ردا على سؤال حول عدد أعضاء "حماس"، قال كيربي إن لديه تقديرات لم يشأ الخوض في تفاصيلها.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240104/تعليقا-على-اغتيال-العاروري-برلماني-إسرائيلي-سنقضي-على-قادة-حماس-أينما-كانوا-1084689066.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى