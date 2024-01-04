https://sputnikarabic.ae/20240104/البيت-الأبيض-حماس-ما-زالت-تملك-قدرات-كبيرة-بعد-3-أشهر-من-الحرب--1084689877.html
البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب
البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن حركة حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T07:32+0000
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وذكر جون كيربي أيضا: "نعتقد أن تقليص وتدمير قدرة "حماس" على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية، ولكن ما زال لديها قدرة كبيرة في غزة".و ردا على سؤال حول عدد أعضاء "حماس"، قال كيربي إن لديه تقديرات لم يشأ الخوض في تفاصيلها.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240104/تعليقا-على-اغتيال-العاروري-برلماني-إسرائيلي-سنقضي-على-قادة-حماس-أينما-كانوا-1084689066.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" بعد 3 أشهر من الحرب
07:32 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 04.01.2024)
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، أن حركة حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وذكر جون كيربي أيضا: "نعتقد أن تقليص وتدمير قدرة "حماس" على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية، ولكن ما زال لديها قدرة كبيرة في غزة".
واستدرك كيربي قائلا: "هل سيتم القضاء على فكرها؟ لا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح لا".
و ردا على سؤال حول عدد أعضاء "حماس"، قال كيربي إن لديه تقديرات لم يشأ الخوض في تفاصيلها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.