https://sputnikarabic.ae/20240104/البيت-الأبيض-يكشف-عن-استنفاد-كل-أموال-دعم-أوكرانيا-1084693748.html
البيت الأبيض يكشف عن استنفاد كل أموال دعم أوكرانيا
البيت الأبيض يكشف عن استنفاد كل أموال دعم أوكرانيا
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أموال لمواصلة دعم أوكرانيا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T09:56+0000
2024-01-04T09:56+0000
2024-01-04T09:56+0000
العالم
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "وقع الرئيس على الحزمة الأخيرة، التي كان لدينا تمويل لها، وهذا كل شيء. نحتاج إلى موافقة (لتخصيص أموال إضافية) حتى نتمكن من مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا".وأشار كيربي إلى أن حزمة المساعدات الأخيرة، التي وقعها الرئيس جو بايدن في 27 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، لم يتم تسليمها بالكامل بعد إلى أوكرانيا. وقال إن ذلك قد يستغرق "أسابيع".وفي نهاية ديسمبر، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا في عام 2023. وحذر البيت الأبيض، أن هذا يستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف وأنه لن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس على تمويل إضافي.ويجب أن يحظى طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا بموافقة المجلسين. وفي الوقت نفسه، قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تخصيص الأموال لسلطات كييف حتى تغير إدارة جو بايدن نهجها في حماية الحدود الأمريكية.ونتيجة لذلك، لم يتم التوصل إلى حل وسط قط، وذهب مجلس النواب في عطلة الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-رونالد-ريغان-واشنطن-تدفع-كييف-للتفاوض-مع-موسكو-1084692243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يكشف عن استنفاد كل أموال دعم أوكرانيا
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أموال لمواصلة دعم أوكرانيا.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "وقع الرئيس على الحزمة الأخيرة، التي كان لدينا تمويل لها، وهذا كل شيء. نحتاج إلى موافقة (لتخصيص أموال إضافية) حتى نتمكن من مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن حزمة المساعدات الأخيرة، التي وقعها الرئيس جو بايدن في 27 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، لم يتم تسليمها بالكامل بعد إلى أوكرانيا. وقال إن ذلك قد يستغرق "أسابيع".
وفي نهاية ديسمبر، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية "نهائية" بقيمة 250 مليون دولار إلى أوكرانيا في عام 2023. وحذر البيت الأبيض، أن هذا يستنزف الأموال المتاحة له لدعم كييف وأنه لن تكون هناك إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة حتى يوافق الكونغرس على تمويل إضافي.
ويجب أن يحظى طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا بموافقة المجلسين. وفي الوقت نفسه، قال الجمهوريون إنهم لن يدعموا تخصيص الأموال لسلطات كييف حتى تغير إدارة جو بايدن نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
ونتيجة لذلك، لم يتم التوصل إلى حل وسط قط، وذهب مجلس النواب في عطلة الشتاء.