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https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-صاروخ-مضاد-للطائرات-أطلق-على-مروحية-في-غزة-أصاب-عيادة-في-مستوطنة-نيريم-1084712101.html
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق على مروحية في غزة أصاب عيادة في مستوطنة "نيريم"
الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق على مروحية في غزة أصاب عيادة في مستوطنة "نيريم"
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، أُطلق على مروحية في قطاع غزة، لكنه أخطأ هدفه وأصاب عيادة في كيبوتس "نيريم" في منطقة غلاف... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T18:44+0000
2024-01-04T18:44+0000
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش، أنه "في حدث غير عادي، أطلق الإرهابيون صاروخًا مضادًا للطائرات على طائرة مروحية، أخطأ وأصاب عيادة في الغلاف".وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش "يحقق فيما إذا كانت هناك إصابات نتيجة سقوط الصاروخ".وأوضحت أن "إصابة صاروخ مضاد للطائرات بهدف على الأرض أمر غير معتاد، حيث من المفترض أن تنفجر الصواريخ من هذا النوع في الهواء إذا أخطأت هدفها".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ومقتل ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-إجلاء-أكثر-من-1000-جندي-جريح-خلال-القتال-في-غزة-1084705389.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق على مروحية في غزة أصاب عيادة في مستوطنة "نيريم"

18:44 GMT 04.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guezالقوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية "هاتزيريم"، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، أُطلق على مروحية في قطاع غزة، لكنه أخطأ هدفه وأصاب عيادة في كيبوتس "نيريم" في منطقة غلاف غزة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش، أنه "في حدث غير عادي، أطلق الإرهابيون صاروخًا مضادًا للطائرات على طائرة مروحية، أخطأ وأصاب عيادة في الغلاف".
وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش "يحقق فيما إذا كانت هناك إصابات نتيجة سقوط الصاروخ".
وأوضحت أن "إصابة صاروخ مضاد للطائرات بهدف على الأرض أمر غير معتاد، حيث من المفترض أن تنفجر الصواريخ من هذا النوع في الهواء إذا أخطأت هدفها".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
الجيش الإسرائيلي: إجلاء أكثر من 1000 جندي جريح خلال القتال في غزة
15:38 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ومقتل ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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