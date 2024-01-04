https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-صاروخ-مضاد-للطائرات-أطلق-على-مروحية-في-غزة-أصاب-عيادة-في-مستوطنة-نيريم-1084712101.html

الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق على مروحية في غزة أصاب عيادة في مستوطنة "نيريم"

الجيش الإسرائيلي: صاروخ مضاد للطائرات أطلق على مروحية في غزة أصاب عيادة في مستوطنة "نيريم"

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن صاروخًا مضادًا للطائرات، أُطلق على مروحية في قطاع غزة، لكنه أخطأ هدفه وأصاب عيادة في كيبوتس "نيريم" في منطقة غلاف... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T18:44+0000

2024-01-04T18:44+0000

2024-01-04T18:44+0000

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ونقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش، أنه "في حدث غير عادي، أطلق الإرهابيون صاروخًا مضادًا للطائرات على طائرة مروحية، أخطأ وأصاب عيادة في الغلاف".وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش "يحقق فيما إذا كانت هناك إصابات نتيجة سقوط الصاروخ".وأوضحت أن "إصابة صاروخ مضاد للطائرات بهدف على الأرض أمر غير معتاد، حيث من المفترض أن تنفجر الصواريخ من هذا النوع في الهواء إذا أخطأت هدفها".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ومقتل ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-إجلاء-أكثر-من-1000-جندي-جريح-خلال-القتال-في-غزة-1084705389.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن