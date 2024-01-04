https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-5-من-جنوده-بجروح-خطيرة-في-قطاع-غزة-1084709155.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح خطيرة في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح خطيرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إصابة 5 من جنوده بجروح خطيرة في معارك في قطاع غزة. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T16:52+0000

2024-01-04T16:52+0000

2024-01-04T16:52+0000

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وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "أُصيب مقاتلان من الكتيبة 94، لواء كفير، اليوم، بجروح خطيرة خلال معركة اندلعت جنوبي قطاع غزة".وأضاف: "أُصيب جندي من كتيبة 931، لواء ناحال (قوات من النخبة الإسرائيلية)، أمس، بجروح خطيرة في معركة شمالي قطاع غزة".وتابع: "أُصيب جندي في كتيبة الاحتياط 7421، لواء "كرييتي"، أمس، بجروح خطيرة خلال معركة جنوبي قطاع غزة".وقال إن "مقاتل احتياط في الكتيبة 6261، اللواء 261، أُصيب أمس بجروح خطيرة في معركة جنوبي قطاع غزة".وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات وإبلاغ ذويهم، وفق نص البيان.وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة أكثر من 1000 جندي وضابط منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري في غزة، بدأت في الشمال ثم توسعت إلى وسط وجنوبي القطاع، وسط مقاومة شرسة من فصائل المقاومة التي تباغت القوات المتوغلة بوابل من الصواريخ المضادة للدروع وقذائف "الياسين 105"، وقذائف الهاون، وتفجير العبوات الناسفة ونصب الكمائن.وحتى اليوم الخميس، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء المعارك البرية في القطاع 509 جنود وضباط.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ومقتل ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

https://sputnikarabic.ae/20240104/الجيش-الإسرائيلي-إجلاء-أكثر-من-1000-جندي-جريح-خلال-القتال-في-غزة-1084705389.html

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