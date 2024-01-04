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https://sputnikarabic.ae/20240104/الرئيس-الجزائري-يزف-خبرا-سارا-لأنصار-الخضر-1084700900.html
الرئيس الجزائري يزف خبرا سارا لأنصار "الخضر"
الرئيس الجزائري يزف خبرا سارا لأنصار "الخضر"
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراء خاص بمناصري المنتخب الوطني، تحسبًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T13:46+0000
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وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات فورية، للتكفل بـ50% من النفقات اللازمة لنقل 2000 من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار، ممن تلقوا تلقيح الملاريا.وتأتي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية، بهدف دعم عناصر المنتخب الوطني، خلال مشاركتهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.يذكر أن المنتخب الوطني يخوض حاليًا تربصًا تحضيريًا في مدينة لومي الطوغولية، من أجل نهائيات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والمقرر انطلاقها يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.ولم يتبقّ سوى أيام قليلة قبل انطلاق العرس الكروي القاري، كأس أمم أفريقيا، في كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، وقبل بدأ الحدث ستقوم المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات، بالتحضير بشكل جدي للبطولة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/أغرب-فرصة-ضائعة-لهدف-ذهبي-في-التاريخ-سجلت-في-ملعب-عربي-فيديو-1084544539.html
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

الرئيس الجزائري يزف خبرا سارا لأنصار "الخضر"

13:46 GMT 04.01.2024
© KARIM JAAFARتتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب قطر
تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© KARIM JAAFAR
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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراء خاص بمناصري المنتخب الوطني، تحسبًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار.
وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات فورية، للتكفل بـ50% من النفقات اللازمة لنقل 2000 من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار، ممن تلقوا تلقيح الملاريا.
وتأتي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية، بهدف دعم عناصر المنتخب الوطني، خلال مشاركتهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.
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29 ديسمبر 2023, 06:12 GMT
يذكر أن المنتخب الوطني يخوض حاليًا تربصًا تحضيريًا في مدينة لومي الطوغولية، من أجل نهائيات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والمقرر انطلاقها يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ولم يتبقّ سوى أيام قليلة قبل انطلاق العرس الكروي القاري، كأس أمم أفريقيا، في كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، وقبل بدأ الحدث ستقوم المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات، بالتحضير بشكل جدي للبطولة.
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