https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تحبط-9-دوريات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1084687457.html
القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T03:28+0000
2024-01-04T03:28+0000
2024-01-04T03:28+0000
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وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك": "في الـ 24 ساعة الماضية، قمعت نيران المدفعية تسع محاولات من جانب العدو لتدوير المقاتلين في مناطق نوفوميخايليفكا، وستارومايورسكي وبريوتني".وأضاف أن الجيش الأوكراني فقد ثلاث مركبات عسكرية، ومستودع ذخيرة ميداني، وحتى 115 جنديًا قتيلًا وجريحًا.كما أكد غوردييف أن القوات الروسية قد ضربت مراكز التجمع المؤقتة ومعاقل القوات وأماكن تجمع قوات الهجوم الجوي الأوكرانية 79 والميكانيكية 72 والمشاة 58 في مناطق نوفوميخايليفكا، وكوستيانتينيفكا، وفوغليدار، وأوروجاين وزولوتا نيفا، مشيرًا إلى تدمير ثلاث مراكز تجمع مؤقتة أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084670947.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث فقدت كييف 115 جنديًا ما بين قتيل أو جريح.
وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك
": "في الـ 24 ساعة الماضية، قمعت نيران المدفعية تسع محاولات من جانب العدو لتدوير المقاتلين في مناطق نوفوميخايليفكا، وستارومايورسكي وبريوتني".
وأضاف أن الجيش الأوكراني فقد ثلاث مركبات عسكرية، ومستودع ذخيرة ميداني، وحتى 115 جنديًا قتيلًا وجريحًا.
كما أكد غوردييف أن القوات الروسية قد ضربت مراكز التجمع المؤقتة
ومعاقل القوات وأماكن تجمع قوات الهجوم الجوي الأوكرانية 79 والميكانيكية 72 والمشاة 58 في مناطق نوفوميخايليفكا، وكوستيانتينيفكا، وفوغليدار، وأوروجاين وزولوتا نيفا، مشيرًا إلى تدمير ثلاث مراكز تجمع مؤقتة أوكرانية.