عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تحبط-9-دوريات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1084687457.html
القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T03:28+0000
2024-01-04T03:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_76a517a30b38210ef4ea19299ee6610b.jpg
وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك": "في الـ 24 ساعة الماضية، قمعت نيران المدفعية تسع محاولات من جانب العدو لتدوير المقاتلين في مناطق نوفوميخايليفكا، وستارومايورسكي وبريوتني".وأضاف أن الجيش الأوكراني فقد ثلاث مركبات عسكرية، ومستودع ذخيرة ميداني، وحتى 115 جنديًا قتيلًا وجريحًا.كما أكد غوردييف أن القوات الروسية قد ضربت مراكز التجمع المؤقتة ومعاقل القوات وأماكن تجمع قوات الهجوم الجوي الأوكرانية 79 والميكانيكية 72 والمشاة 58 في مناطق نوفوميخايليفكا، وكوستيانتينيفكا، وفوغليدار، وأوروجاين وزولوتا نيفا، مشيرًا إلى تدمير ثلاث مراكز تجمع مؤقتة أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/القوات-الروسية-تحبط-3-هجمات-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084670947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_1deb5b3a1f4b075e9f65669c15ac008e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الروسية تحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

03:28 GMT 04.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث فقدت كييف 115 جنديًا ما بين قتيل أو جريح.
وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك": "في الـ 24 ساعة الماضية، قمعت نيران المدفعية تسع محاولات من جانب العدو لتدوير المقاتلين في مناطق نوفوميخايليفكا، وستارومايورسكي وبريوتني".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط 3 هجمات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أمس, 11:57 GMT
وأضاف أن الجيش الأوكراني فقد ثلاث مركبات عسكرية، ومستودع ذخيرة ميداني، وحتى 115 جنديًا قتيلًا وجريحًا.
كما أكد غوردييف أن القوات الروسية قد ضربت مراكز التجمع المؤقتة ومعاقل القوات وأماكن تجمع قوات الهجوم الجوي الأوكرانية 79 والميكانيكية 72 والمشاة 58 في مناطق نوفوميخايليفكا، وكوستيانتينيفكا، وفوغليدار، وأوروجاين وزولوتا نيفا، مشيرًا إلى تدمير ثلاث مراكز تجمع مؤقتة أوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала