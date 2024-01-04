https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تضرب-4-ألوية-أوكرانية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1084697440.html

القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه

القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 170 عسكريا أوكرانيا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T11:54+0000

2024-01-04T11:54+0000

2024-01-04T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الجيش الروسي

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وجاء في بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك دحرت ما يصل إلى 170 عسكريًا أوكرانيًا، وأصابت مدفعًا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابيرا".وأضافت الدفاع الروسية أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة لوحدات تابعة لمجموعة "فوستوك" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، إلى دحر القوى العاملة ومعدات اللواء "46" المحمول جوًا، واللواء الهجومي المحمول جوًا رقم "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري "127" و"128" في مناطق غورغيفكا، ستارومايورسكوي، نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة بريوتنوي التابعة لمقاطعة زابوروجيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو- كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/سو-34-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بقنبلة-موجهة-1084688813.html

https://sputnikarabic.ae/20240104/الغرب-ينفق-200-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084697042.html

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