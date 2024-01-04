https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تضرب-4-ألوية-أوكرانية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1084697440.html
القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه
القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 170 عسكريا أوكرانيا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T11:54+0000
2024-01-04T11:54+0000
2024-01-04T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336653_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_7afd91b212a59e36144348b26e2d58bf.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك دحرت ما يصل إلى 170 عسكريًا أوكرانيًا، وأصابت مدفعًا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابيرا".وأضافت الدفاع الروسية أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة لوحدات تابعة لمجموعة "فوستوك" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، إلى دحر القوى العاملة ومعدات اللواء "46" المحمول جوًا، واللواء الهجومي المحمول جوًا رقم "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري "127" و"128" في مناطق غورغيفكا، ستارومايورسكوي، نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة بريوتنوي التابعة لمقاطعة زابوروجيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو- كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240104/سو-34-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بقنبلة-موجهة-1084688813.html
https://sputnikarabic.ae/20240104/الغرب-ينفق-200-مليار-دولار-لدعم-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084697042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336653_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_33e2599656db3939d95465bf7f3b47b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, العالم, رصد عسكري, الجيش الروسي
القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه
11:54 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 12:08 GMT 04.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 170 عسكريا أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك دحرت ما يصل إلى 170 عسكريًا أوكرانيًا، وأصابت مدفعًا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابيرا".
وأضافت الدفاع الروسية أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة لوحدات تابعة لمجموعة "فوستوك" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، إلى دحر القوى العاملة ومعدات اللواء "46" المحمول جوًا، واللواء الهجومي المحمول جوًا رقم "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري "127" و"128" في مناطق غورغيفكا، ستارومايورسكوي، نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة بريوتنوي التابعة لمقاطعة زابوروجيه.
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 170 جنديًا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى ذلك، خلال المعركة المضادة، تم تدمير منصة المدفعية الذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوترز من طراز "دي-30"، ومدفع "رابيرا" المضاد للصواريخ.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو- كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".
يشار إلى أنه قبل الطلعة الجوية، تلقى الطاقم إحداثيات حول موقع مركز قيادة العدو، ثم أقلعت طائرة من طراز"سو-34" من مطار التمركز برفقة مقاتلة من طراز "سو-35"، وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المجموعة بأكملها بنجاح إلى المطار، وأكدت وسائل الاستطلاع أن الهدف قد أصيب بنجاح.
وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.