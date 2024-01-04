عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-باللواءين-65-و128-الأوكرانيين--في-زابوروجيه-1084698620.html
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة باللواءين 65 و128 الأوكرانيين في زابوروجيه
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة باللواءين 65 و128 الأوكرانيين في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنود الجيش الروسي استهدفوا لواءين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو 40 جنديا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T12:17+0000
2024-01-04T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198587_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_d2ba952e18a889b6d7991b6d677f4a50.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من نيران المدفعية، أفراد لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينوي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 100 عسكري، ومركبة قتالية لراجمة "أولخا"، وثلاث مركبات قتالية لراجمات "فامبير" في اتجاه كوبيانسك. وفي اتجاه خيرسون، قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، بتحييد ما يصل إلى 30 عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاث مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تضرب-4-ألوية-أوكرانية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1084697440.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198587_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_a25c429aa35450c8616176a79d217e40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تلحق خسائر فادحة باللواءين 65 و128 الأوكرانيين في زابوروجيه

12:17 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 12:21 GMT 04.01.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنود الجيش الروسي استهدفوا لواءين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو 40 جنديا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من نيران المدفعية، أفراد لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينوي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأضافت الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بلغت ما يصل إلى 40 عسكريا، وخمس مركبات مشاة قتالية وثلاث سيارات.

جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه
11:54 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 100 عسكري، ومركبة قتالية لراجمة "أولخا"، وثلاث مركبات قتالية لراجمات "فامبير" في اتجاه كوبيانسك.

و"في اتجاه كوبيانسك، ضربت وحدات مجموعة "الغرب" (التابعة للقوات الروسية) بنيران المدفعية، القوة البشرية والمعدات للألوية الآلية 14 و21 و43 و92 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى اللواء 117 الإقليمي في مناطق نوفوغوروفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف".

وفي اتجاه خيرسون، قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، بتحييد ما يصل إلى 30 عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاث مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала