https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-باللواءين-65-و128-الأوكرانيين--في-زابوروجيه-1084698620.html

القوات الروسية تلحق خسائر فادحة باللواءين 65 و128 الأوكرانيين في زابوروجيه

القوات الروسية تلحق خسائر فادحة باللواءين 65 و128 الأوكرانيين في زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنود الجيش الروسي استهدفوا لواءين أوكرانيين في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو 40 جنديا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T12:17+0000

2024-01-04T12:17+0000

2024-01-04T12:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت وحدات من القوات الروسية، بدعم من نيران المدفعية، أفراد لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينوي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 100 عسكري، ومركبة قتالية لراجمة "أولخا"، وثلاث مركبات قتالية لراجمات "فامبير" في اتجاه كوبيانسك. وفي اتجاه خيرسون، قامت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية، بتحييد ما يصل إلى 30 عسكريًا، بالإضافة إلى ثلاث مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تضرب-4-ألوية-أوكرانية-في-دونيتسك-وزابوروجيه-1084697440.html

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