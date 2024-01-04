https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-الأوكراني-113-في-خاركوف-1084699082.html

القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء الأوكراني 113 في خاركوف

القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء الأوكراني 113 في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، قيام الجيش الروسي بتدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 113 في مقاطعة خاركوف. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T12:28+0000

2024-01-04T12:28+0000

2024-01-04T12:28+0000

روسيا

العالم

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "في منطقة جوفتنيفوي في خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 113 للدفاع الإقليمي، فضلا عن الخسائر في القوى العاملة والمعدات العسكرية في 117 منطقة".وأضافت الدفاع أنه في اتجاه كوبيانسك، دمرت مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية معدات خمسة ألوية أوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف.وأشارت إلى قيام وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بضرب مجموعات من الأفراد العسكريين من لواءين أوكرانيين في مناطق تشيرفونا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة غابات سيريبريانسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-باللواءين-65-و128-الأوكرانيين--في-زابوروجيه-1084698620.html

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