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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-في-زابوروجيه-تتزود-بدبابات-تي-80-بي-في-إم-حديثة-ومطورة-1084690499.html
القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة
القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة
صرح قائد وحدة دبابات تابعة للقوات المسلحة الروسية أنه للمرة الأولى، تدخل دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة الخدمة في القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T08:15+0000
2024-01-04T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد الوحدة للصحفيين إن هذه المركبات تتمتع بعدد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعلها فعالة للغاية في ساحة المعركة، فقد تم تجهيز الدبابة بنظام اتصالات جديد يوفر إشارة موثوقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات وحماية معززة وعدد من الابتكارات الأخرى.وأضاف: "لقد استلمنا مركبة جديدة بشكل أساسي. تحتوي الدبابة على نظام اتصالات جديد... ولا يمكن التشويش عليه، ويعمل بشكل جيد للغاية، وصوته عالي الجودة ولا يوجد أي تشويش. كما تتمتع الدبابة بتصميم جديد تمامًا".وأشار إلى أنه "تم تركيب وحدات حماية إضافية للدروع على الدبابة، والتي يمكنها من تحمل ضربات طائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي "FPV"، و"آر بي جي" وصاروخ مضاد للدبابات موجه.. ومن مزايا الدبابة أيضا القدرة على المناورة".وخلص القائد العسكري بالقول: "لنفترض أن "ليوبارد" تغرق في الوحل، إنها دائما تغرق، نشاهد ذلك من المروحيات، نراهم وهم يخرجونها. دباباتنا مزودة بمحرك توربيني يعمل بالغاز، وهي لا تتأثر بالوحل أو الطين، فهي تسير فوقها"، مؤكدا أن "هذا هو الفرق، فهذا يسمح لوحدات الدبابات لدينا بالعمل في أي طقس، ودعم المشاة وضرب خنادق العدو ومخابئه دون إبطاء".
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-ترسانة-الجيش-الأوكراني-استنفدت-1084690305.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة

08:15 GMT 04.01.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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صرح قائد وحدة دبابات تابعة للقوات المسلحة الروسية أنه للمرة الأولى، تدخل دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة الخدمة في القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.
وقال قائد الوحدة للصحفيين إن هذه المركبات تتمتع بعدد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعلها فعالة للغاية في ساحة المعركة، فقد تم تجهيز الدبابة بنظام اتصالات جديد يوفر إشارة موثوقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات وحماية معززة وعدد من الابتكارات الأخرى.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترسانة الجيش الأوكراني استنفدت
08:02 GMT
وأضاف: "لقد استلمنا مركبة جديدة بشكل أساسي. تحتوي الدبابة على نظام اتصالات جديد... ولا يمكن التشويش عليه، ويعمل بشكل جيد للغاية، وصوته عالي الجودة ولا يوجد أي تشويش. كما تتمتع الدبابة بتصميم جديد تمامًا".
وأشار إلى أنه "تم تركيب وحدات حماية إضافية للدروع على الدبابة، والتي يمكنها من تحمل ضربات طائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي "FPV"، و"آر بي جي" وصاروخ مضاد للدبابات موجه.. ومن مزايا الدبابة أيضا القدرة على المناورة".
وخلص القائد العسكري بالقول: "لنفترض أن "ليوبارد" تغرق في الوحل، إنها دائما تغرق، نشاهد ذلك من المروحيات، نراهم وهم يخرجونها. دباباتنا مزودة بمحرك توربيني يعمل بالغاز، وهي لا تتأثر بالوحل أو الطين، فهي تسير فوقها"، مؤكدا أن "هذا هو الفرق، فهذا يسمح لوحدات الدبابات لدينا بالعمل في أي طقس، ودعم المشاة وضرب خنادق العدو ومخابئه دون إبطاء".
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