https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-في-زابوروجيه-تتزود-بدبابات-تي-80-بي-في-إم-حديثة-ومطورة-1084690499.html
القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة
القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة
صرح قائد وحدة دبابات تابعة للقوات المسلحة الروسية أنه للمرة الأولى، تدخل دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة الخدمة في القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T08:15+0000
2024-01-04T08:15+0000
2024-01-04T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال قائد الوحدة للصحفيين إن هذه المركبات تتمتع بعدد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعلها فعالة للغاية في ساحة المعركة، فقد تم تجهيز الدبابة بنظام اتصالات جديد يوفر إشارة موثوقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات وحماية معززة وعدد من الابتكارات الأخرى.وأضاف: "لقد استلمنا مركبة جديدة بشكل أساسي. تحتوي الدبابة على نظام اتصالات جديد... ولا يمكن التشويش عليه، ويعمل بشكل جيد للغاية، وصوته عالي الجودة ولا يوجد أي تشويش. كما تتمتع الدبابة بتصميم جديد تمامًا".وأشار إلى أنه "تم تركيب وحدات حماية إضافية للدروع على الدبابة، والتي يمكنها من تحمل ضربات طائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي "FPV"، و"آر بي جي" وصاروخ مضاد للدبابات موجه.. ومن مزايا الدبابة أيضا القدرة على المناورة".وخلص القائد العسكري بالقول: "لنفترض أن "ليوبارد" تغرق في الوحل، إنها دائما تغرق، نشاهد ذلك من المروحيات، نراهم وهم يخرجونها. دباباتنا مزودة بمحرك توربيني يعمل بالغاز، وهي لا تتأثر بالوحل أو الطين، فهي تسير فوقها"، مؤكدا أن "هذا هو الفرق، فهذا يسمح لوحدات الدبابات لدينا بالعمل في أي طقس، ودعم المشاة وضرب خنادق العدو ومخابئه دون إبطاء".
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-ترسانة-الجيش-الأوكراني-استنفدت-1084690305.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية في زابوروجيه تتزود بدبابات "تي-80 بي في إم" حديثة ومطورة
صرح قائد وحدة دبابات تابعة للقوات المسلحة الروسية أنه للمرة الأولى، تدخل دبابات "تي-80 بي في إم" الحديثة الخدمة في القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.
وقال قائد الوحدة للصحفيين إن هذه المركبات تتمتع بعدد من الميزات الجديدة والمحسنة التي تجعلها فعالة للغاية في ساحة المعركة، فقد تم تجهيز الدبابة بنظام اتصالات جديد يوفر إشارة موثوقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات وحماية معززة وعدد من الابتكارات الأخرى.
وأضاف: "لقد استلمنا مركبة جديدة بشكل أساسي. تحتوي الدبابة على نظام اتصالات جديد... ولا يمكن التشويش عليه، ويعمل بشكل جيد للغاية، وصوته عالي الجودة ولا يوجد أي تشويش. كما تتمتع الدبابة بتصميم جديد تمامًا".
وأشار إلى أنه "تم تركيب وحدات حماية إضافية للدروع على الدبابة، والتي يمكنها من تحمل ضربات طائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي "FPV"، و"آر بي جي" وصاروخ مضاد للدبابات موجه.. ومن مزايا الدبابة أيضا القدرة على المناورة".
وخلص القائد العسكري بالقول: "لنفترض أن "ليوبارد" تغرق في الوحل، إنها دائما تغرق، نشاهد ذلك من المروحيات، نراهم وهم يخرجونها. دباباتنا مزودة بمحرك توربيني يعمل بالغاز، وهي لا تتأثر بالوحل أو الطين، فهي تسير فوقها"، مؤكدا أن "هذا هو الفرق، فهذا يسمح لوحدات الدبابات لدينا بالعمل في أي طقس، ودعم المشاة وضرب خنادق العدو ومخابئه دون إبطاء".