https://sputnikarabic.ae/20240104/بعد-انضمام-دول-جديدة-آليات-عمل-بريكس-لنشأة-قوة-اقتصادية-كبرى-1084709636.html

بعد انضمام دول جديدة... آليات عمل "بريكس" لنشأة قوة اقتصادية كبرى

بعد انضمام دول جديدة... آليات عمل "بريكس" لنشأة قوة اقتصادية كبرى

تضم مجموعة "بريكس" 11 دولة بين أعضائها، بعد انضمام 6 دول جديدة مع بداية العام، ما شكل تحديا جديدا في خضم أحداث عالمية لها ارتداداتها على الاقتصاد. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T17:01+0000

2024-01-04T17:01+0000

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راديو

مساحة حرة

مجموعة بريكس

روسيا

الصين

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بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى

لكن الصين ترى أن توسع بريكس يظهر آفاقها المشرقة، لتحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء، من خلال آلية تعاون تنتهجها المجموعة، تزيد من التماسك والتأثير، لتصبح قوة إيجابية ومستقرة.الناتج المحلي لدول بريكس يعكس قدرة أعضائها على النهوض وتجاوز التحديات المقبلة، إذ تمتلك الدول الأعضاء الجدد ناتجًا محليًا إجماليًا يقدر بـ3.1 تريليون دولار، تضاف إلى 25.78 تريليون دولار، للدول المؤسسة لبريكس، أي أنها ستصبح مسؤولة عن ثلث الناتج المحلي العالمي.كل هذا يضاف إلى رغبة أعضاء داخل المنظمة في إنشاء عملة موحدة للتجمع، وإلغاء الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة.في هذا الموضوع، قالت الخبيرة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، إن تكتل بريكس لديه كافة المقومات لينافس باقي التكتلات الأخرى بما فيها مجموعة السبع.واعتبر الخبير الاقتصادي، علي عبد الروؤف الإدريسي، أن هناك محاولات جادة من الصين وروسيا لوجود تعدد في الأقطاب للاقتصاد العالمي، وعدم استمرار الهيمنة عليه.من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، فارس هباش، أن بريكس أعطت طابعا آخر لحال الاستقطاب العالمي التي فيها تهيمن عليها الولايات المتحدة في كثير من الأصعدة.وذكر أن دول بريكس تحاول اعتماد عملة موحدة جديدة، ومع تزايد قبول التعامل البيني بالعملات المحلية، سيزيد التفكير جديا في اعتماد عملة موحدة، من شأنها كسر هيمنة الدولار عالميا، مما يعطي طابعا آخر للتكتل وقوة أخرى على المدى المتوسط.

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