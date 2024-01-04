https://sputnikarabic.ae/20240104/بعد-انضمام-دول-جديدة-آليات-عمل-بريكس-لنشأة-قوة-اقتصادية-كبرى-1084709636.html
بعد انضمام دول جديدة... آليات عمل "بريكس" لنشأة قوة اقتصادية كبرى
بعد انضمام دول جديدة... آليات عمل "بريكس" لنشأة قوة اقتصادية كبرى
تضم مجموعة "بريكس" 11 دولة بين أعضائها، بعد انضمام 6 دول جديدة مع بداية العام، ما شكل تحديا جديدا في خضم أحداث عالمية لها ارتداداتها على الاقتصاد. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T17:01+0000
2024-01-04T17:01+0000
2024-01-04T17:01+0000
راديو
مساحة حرة
مجموعة بريكس
روسيا
الصين
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بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
لكن الصين ترى أن توسع بريكس يظهر آفاقها المشرقة، لتحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء، من خلال آلية تعاون تنتهجها المجموعة، تزيد من التماسك والتأثير، لتصبح قوة إيجابية ومستقرة.الناتج المحلي لدول بريكس يعكس قدرة أعضائها على النهوض وتجاوز التحديات المقبلة، إذ تمتلك الدول الأعضاء الجدد ناتجًا محليًا إجماليًا يقدر بـ3.1 تريليون دولار، تضاف إلى 25.78 تريليون دولار، للدول المؤسسة لبريكس، أي أنها ستصبح مسؤولة عن ثلث الناتج المحلي العالمي.كل هذا يضاف إلى رغبة أعضاء داخل المنظمة في إنشاء عملة موحدة للتجمع، وإلغاء الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة.في هذا الموضوع، قالت الخبيرة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، إن تكتل بريكس لديه كافة المقومات لينافس باقي التكتلات الأخرى بما فيها مجموعة السبع.واعتبر الخبير الاقتصادي، علي عبد الروؤف الإدريسي، أن هناك محاولات جادة من الصين وروسيا لوجود تعدد في الأقطاب للاقتصاد العالمي، وعدم استمرار الهيمنة عليه.من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، فارس هباش، أن بريكس أعطت طابعا آخر لحال الاستقطاب العالمي التي فيها تهيمن عليها الولايات المتحدة في كثير من الأصعدة.وذكر أن دول بريكس تحاول اعتماد عملة موحدة جديدة، ومع تزايد قبول التعامل البيني بالعملات المحلية، سيزيد التفكير جديا في اعتماد عملة موحدة، من شأنها كسر هيمنة الدولار عالميا، مما يعطي طابعا آخر للتكتل وقوة أخرى على المدى المتوسط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, مجموعة بريكس, روسيا, الصين, аудио
مساحة حرة, مجموعة بريكس, روسيا, الصين, аудио
بعد انضمام دول جديدة... آليات عمل "بريكس" لنشأة قوة اقتصادية كبرى
تضم مجموعة "بريكس" 11 دولة بين أعضائها، بعد انضمام 6 دول جديدة مع بداية العام، ما شكل تحديا جديدا في خضم أحداث عالمية لها ارتداداتها على الاقتصاد.
لكن الصين ترى أن توسع بريكس
يظهر آفاقها المشرقة، لتحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء، من خلال آلية تعاون تنتهجها المجموعة، تزيد من التماسك والتأثير، لتصبح قوة إيجابية ومستقرة.
الناتج المحلي لدول بريكس يعكس قدرة أعضائها على النهوض وتجاوز التحديات المقبلة، إذ تمتلك الدول الأعضاء الجدد ناتجًا محليًا إجماليًا يقدر بـ3.1 تريليون دولار، تضاف إلى 25.78 تريليون دولار، للدول المؤسسة لبريكس، أي أنها ستصبح مسؤولة عن ثلث الناتج المحلي العالمي.
كل هذا يضاف إلى رغبة أعضاء داخل المنظمة في إنشاء عملة موحدة للتجمع، وإلغاء الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة.
في هذا الموضوع، قالت الخبيرة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، إن تكتل بريكس لديه كافة المقومات لينافس باقي التكتلات الأخرى بما فيها مجموعة السبع.
وأشارت إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت على اعتبار الأهدف الذي تشكلت من أجله بريكس وهو تقليص دور الدولار، لذلك تتطلب المسيرة بعض القوانين الجديدة، لأن النظام الاقتصادي يحتكم إلى مؤسسات واتفاقات وكلها تقف وراءها رأس المال العالمي، وتحديدا أصحاب الدولار، التي فصلت على مقاسها كل هذه الخلفيات.
واعتبر الخبير الاقتصادي، علي عبد الروؤف الإدريسي، أن هناك محاولات جادة من الصين وروسيا لوجود تعدد في الأقطاب للاقتصاد العالمي، وعدم استمرار الهيمنة عليه.
وذكر أن الأرقام الأخيرة تدل على حجم التطور في دول بريكس، مشيرا إلى ضم دول جديدة ورغبة دول أخرى للانضمام يؤكد على أهميتها ووجود مكاسب مشتركة من اتساع نطاق دول المجموعة، مما يعني أنها تضغط على الدول الصناعية الكبرى، ما يعني وجود فرص كبيرة لإحداث التوازن في الاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، فارس هباش، أن بريكس أعطت طابعا آخر لحال الاستقطاب العالمي التي فيها تهيمن عليها الولايات المتحدة في كثير من الأصعدة.
وأوضح أن توسع دول بريكس يزاحم الهيمنة على الاقتصاد، خاصة مع أهمية الدول الكبرى المشكلة للتجمع على غرار روسيا والصين.
وذكر أن دول بريكس تحاول اعتماد عملة موحدة جديدة، ومع تزايد قبول التعامل البيني بالعملات المحلية
، سيزيد التفكير جديا في اعتماد عملة موحدة، من شأنها كسر هيمنة الدولار عالميا، مما يعطي طابعا آخر للتكتل وقوة أخرى على المدى المتوسط.