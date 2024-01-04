https://sputnikarabic.ae/20240104/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-أبرموا-عقودا-مع-القوات-الروسية-1084693953.html

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع القوات الروسية

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع القوات الروسية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح الجنسية الروسية للأجانب الذين وقّعوا عقدا للخدمة في القوات المسلحة الروسية وأفراد أسرهم، وتم نشر الوثيقة على... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T10:01+0000

2024-01-04T10:01+0000

2024-01-04T10:01+0000

روسيا

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وجاء في المرسوم: "لدى المواطنين الأجانب الذين أبرموا، خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، عقدًا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية، أو الذين يخضعون للخدمة العسكرية في القوات المسلحة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية".وأضاف المرسوم: "الحق نفسه، متاح للمواطنين الأجانب الذين استقالوا من القوات المسلحة الروسية خلال العملية الخاصة، وكذلك لأزواجهم وأطفالهم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-رونالد-ريغان-واشنطن-تدفع-كييف-للتفاوض-مع-موسكو-1084692243.html

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