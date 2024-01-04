ترقب أول "تلامس" بين البشرية والشمس... صور وفيديو
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من المقرر أن يمر مسبار "باركر" الشمسي التابع لـ"ناسا" أمام الشمس هذا العام في لحظة تاريخية لاستكشاف الفضاء.
وقالت "ناسا": "إن المسبار، الذي أُطلق في 12 أغسطس 2018، من المقرر أن يحلق بالقرب من الشمس بسرعة 195 كيلومترًا في الثانية، أو 435 ألف ميل في الساعة، في 24 ديسمبر 2024".
وتصف وكالة "ناسا" المهمة على موقعها الإلكتروني بأنها مهمة "لمس الشمس"، بهدف الحصول على "أول عينة على الإطلاق من الغلاف الجوي للنجم".
#SOHO 4/20/23— ESA Solar & Heliospheric Observatory (@SOHONASA) July 25, 2023
View of #Space and #solar activity from the #Sun.
More Info: https://t.co/MZggaWZ47N…#NASA #Satellite pic.twitter.com/qHI5rgsTOC
وقالت نور روافي، العالمة المشاركة في المشروع، لوسائل إعلام بريطانية": "نحن على وشك الهبوط على النجم".
وأضافت: "سيكون هذا إنجازا هائلا للبشرية جمعاء. وهذا يعادل الهبوط على سطح القمر عام 1969".
وتقول "ناسا" إن المهمة تهدف إلى مساعدتنا في الحصول على فهم أعمق للشمس، حيث يدور المسبار بالقرب من سطح الشمس أكثر من أي وقت مضى وداخل مدار عطارد.
A few more hi-res images of our #Sun (25/06) in the #uk— Alastair Woodward 🔭 📷 (@WoowahGeek) June 28, 2023
Some lovely active regions, filaments and prominences on view.
Sky-Watcher Evostar 120
CEM 70 mount
Quark Chromosphere
ASI174#solar#astronomy #Astrophotography #Science #STEM#NASA pic.twitter.com/GPswVv5Z7G
يقوم المسبار بجمع القياسات والصور لمساعدة العلماء على معرفة المزيد حول مصدر الرياح الشمسية وكيفية تطورها.
كما أنه يقدم "مساهمات حاسمة في التنبؤ بالتغيرات في بيئة الفضاء التي تؤثر على الحياة والتكنولوجيا على الأرض".
وسيواجه المسبار حرارة وإشعاعًا شديدين خلال رحلته، وسيطير "على مسافة أقرب إلى الشمس بأكثر من سبع مرات من أي مركبة فضائية".
For the first time in history, a spacecraft has made contact with the Sun. NASA's Parker Solar Probe has flown through the Sun's upper atmosphere, the corona, sampling particles and magnetic fields there.— Albert Einstein (@AlbEin1879) January 3, 2024
This milestone marks a significant step for the Parker Solar Probe and a… pic.twitter.com/IyU3BJSbcV
وقالت الدكتورة نيكي فوكس، رئيسة العلوم في "ناسا"، إنهم "لا يعرفون" ما سيجدونه في المهمة، "لكننا سنبحث عن موجات في الرياح الشمسية المرتبطة بالتدفئة".
وأضافت: "أظن أننا سنستشعر الكثير من أنواع الموجات المختلفة التي قد تشير إلى مزيج من العمليات التي ظل الناس يتجادلون حولها لسنوات".