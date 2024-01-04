https://sputnikarabic.ae/20240104/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084687670.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T04:24+0000
2024-01-04T04:24+0000
2024-01-04T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، صباح اليوم الخميس، أن فرقة المدفعية الروسية قد أحبطت تسع محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث فقدت كييف 115 جنديًا ما بين قتيل أو جريح.