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https://sputnikarabic.ae/20240104/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-والولايات-المتحدة-تشعلان-جبهات-خارج-غزة-فيديو-وصور-1084714833.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T22:18+0000
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور

22:18 GMT 04.01.2024
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".
كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت، ومن بين القتلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور15:48 GMT
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