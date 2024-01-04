https://sputnikarabic.ae/20240104/جرم-ذهبي-غريب-في-قاع-المحيط-يحير-العلماء-فيديو--1084696316.html

جرم ذهبي غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو

جرم ذهبي غريب في قاع المحيط يحير العلماء... فيديو

على عمق نحو 3300 متر تحت السطح قبالة سواحل ألاسكا، حيث لا يخترق ضوء الشمس الدافئ أبدًا، صادفت مركبة تعمل تحت الماء تابعة لـ "إن أو آه آه أوشين إكسبلوراشين"،... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T11:38+0000

2024-01-04T11:38+0000

2024-01-04T11:38+0000

مجتمع

علوم

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وكان "ملتصقاً بإحكام" بصخرة منقطة بإسفنجات بيضاء، يبلغ عرضها نحو 10 سنتيمترات (4 بوصات) مع وجود ثقب في جانب واحد.وفي تقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت"، جاء فيه أنه لم يكن من الواضح تمامًا ما هو الجرم السماوي الغامض. تضمنت الاقتراحات الأولية من الباحثين الذين أجروا البث المباشر للغوص على أنه غلاف بيضة من نوع غامض، أو إسفنجة ميتة، أو مرجان.وتكهن آخر، قائلاً: "من المؤكد أن هناك ثقبًا قديمًا كبيرًا فيه، لذا إما حاول شيء الدخول إليه أو حاول الخروج منه".وأضاف هاول: "إذا كانت بيضة، فالسؤال المثير للاهتمام حقًا هو من الذي أتى بها. إنها كبيرة جدًا، هذه ليست بيضة سمكة صغيرة. إنه شيء كبير".حقيقة أن "البيضة" كانت بمفردها هي أمر مثير للاهتمام بقدر حجمها. عادة، تضع الحيوانات المبيضة البيض في أماكن مخصصة.قال منسق الاستكشاف لـ"إن أو آه آه أوشين إكسبلوراشين" سام كانديو: "على الرغم من أننا تمكنا من جمع "الجرم السماوي الذهبي" وإحضاره إلى السفينة، إلا أننا ما زلنا غير قادرين على التعرف عليه بخلاف حقيقة أنه بيولوجي الأصل. ومن المرجح أننا لن نتعلم المزيد حتى نتمكن من الحصول عليه". إلى بيئة معملية حيث يمكننا الاستمرار في الاستفادة من الخبرة الجماعية للمجتمع العلمي بأدوات أكثر تطوراً مما يمكننا الاحتفاظ به على متن السفينة".

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