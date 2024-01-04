https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يعلن-استهدافه-تجمعا-حربيا-إسرائيليا-مخصصا-للتجسس-عند-الحدود-الجنوبية-فيديو-1084692511.html

"حزب الله" يعلن استهدافه تجمعا حربيا إسرائيليا مخصصا للتجسس عند الحدود الجنوبية... فيديو

"حزب الله" يعلن استهدافه تجمعا حربيا إسرائيليا مخصصا للتجسس عند الحدود الجنوبية... فيديو

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T09:19+0000

2024-01-04T09:19+0000

2024-01-04T09:35+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/04/1084692690_45:0:1378:750_1920x0_80_0_0_11120ae0a5ad863d99d3a3cb71b00456.png

وجاء في بيان "حزب الله" الذي نشره صباح اليوم على تلغرام: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات.وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، وتجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ "بركان" وتحقيق إصابات مباشرة.ووفقًا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة أكثر من 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084687264.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, رصد عسكري