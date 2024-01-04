https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يعلن-استهدافه-تجمعا-حربيا-إسرائيليا-مخصصا-للتجسس-عند-الحدود-الجنوبية-فيديو-1084692511.html
"حزب الله" يعلن استهدافه تجمعا حربيا إسرائيليا مخصصا للتجسس عند الحدود الجنوبية... فيديو
"حزب الله" يعلن استهدافه تجمعا حربيا إسرائيليا مخصصا للتجسس عند الحدود الجنوبية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T09:19+0000
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وجاء في بيان "حزب الله" الذي نشره صباح اليوم على تلغرام: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات.وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، وتجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ "بركان" وتحقيق إصابات مباشرة.ووفقًا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة أكثر من 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084687264.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, رصد عسكري
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, رصد عسكري
"حزب الله" يعلن استهدافه تجمعا حربيا إسرائيليا مخصصا للتجسس عند الحدود الجنوبية... فيديو
09:19 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 04.01.2024)
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.
وجاء في بيان "حزب الله" الذي نشره صباح اليوم على تلغرام: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات.
وأعلن "حزب الله" اللبناني
استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجومًا على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ "بركان" وإصابتهم إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، وتجمعا للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ "بركان" وتحقيق إصابات مباشرة.
ولفت الحزب وفق البيان إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، وتجمّعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة، وتجمعا آخر خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية".
ووفقًا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.
كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا جنوبي لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة أكثر من 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.