https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084687264.html

"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T02:40+0000

2024-01-04T02:40+0000

2024-01-04T02:40+0000

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084310073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91966edae61a0bd7a528e91c9bb96695.jpg

جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتهم إصابة مباشرة.وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، وتجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.ولفت الحزب وفق البيان إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، و تجمّعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخيّة كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة، وتجمعا آخر خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة".ووفقا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.كما أعلن حزب الله في وقت متأخر أمس مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231231/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-على-تل-أبيب-وقف-الحرب-على-غزة-من-أجل-وقف-الحرب-في-لبنان-1084600177.html

https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084590249.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل