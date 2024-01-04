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https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يقصف-11-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084687264.html
"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T02:40+0000
2024-01-04T02:40+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتهم إصابة مباشرة.وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، وتجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.ولفت الحزب وفق البيان إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، و تجمّعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخيّة كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة، وتجمعا آخر خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة".ووفقا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.كما أعلن حزب الله في وقت متأخر أمس مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20231231/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-على-تل-أبيب-وقف-الحرب-على-غزة-من-أجل-وقف-الحرب-في-لبنان-1084600177.html
https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084590249.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل

"حزب الله" يقصف 11 هدفا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

02:40 GMT 04.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن حزب الله اللبناني استهداف 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه شن أمس الأربعاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً على تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وتجمع آخر في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتهم إصابة مباشرة.
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وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة، وتجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
ولفت الحزب وفق البيان إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، واستهدف تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، و تجمّعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخيّة كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة، وتجمعا آخر خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة".
ووفقا للبيان، فقد استهدف مقاتلو الحزب حامية ثكنة بيرانيت وتجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا.
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كما أعلن حزب الله في وقت متأخر أمس مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية.
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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