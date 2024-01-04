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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/سو-34-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بقنبلة-موجهة-1084688813.html
"سو-34" روسية تدمر مركز مراقبة أوكراني بقنبلة موجهة
"سو-34" روسية تدمر مركز مراقبة أوكراني بقنبلة موجهة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T06:48+0000
2024-01-04T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".يشار إلى أنه قبل الطلعة الجوية، تلقى الطاقم إحداثيات حول موقع مركز قيادة العدو، ثم أقلعت طائرة من طراز"سو-34" من مطار التمركز برفقة مقاتلة من طراز "سو-35"، وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المجموعة بأكملها بنجاح إلى المطار، وأكدت وسائل الاستطلاع أن الهدف قد أصيب بنجاح.وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، وضع قنابل جوية تحت أجنحة الطائرات القاذفة قبل إقلاعها، وتظهر أيضًا طائرة تقلع وتحلق فوق السحب. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لحظة انفصال القنبلة الجوية، وكذلك عودة الطائرة "سو-34" إلى المطار.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تحبط-9-دوريات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1084687457.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" روسية تدمر مركز مراقبة أوكراني بقنبلة موجهة

06:48 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 06:49 GMT 04.01.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".
يشار إلى أنه قبل الطلعة الجوية، تلقى الطاقم إحداثيات حول موقع مركز قيادة العدو، ثم أقلعت طائرة من طراز"سو-34" من مطار التمركز برفقة مقاتلة من طراز "سو-35"، وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المجموعة بأكملها بنجاح إلى المطار، وأكدت وسائل الاستطلاع أن الهدف قد أصيب بنجاح.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
03:28 GMT
وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.
ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، وضع قنابل جوية تحت أجنحة الطائرات القاذفة قبل إقلاعها، وتظهر أيضًا طائرة تقلع وتحلق فوق السحب. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض لحظة انفصال القنبلة الجوية، وكذلك عودة الطائرة "سو-34" إلى المطار.
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