https://sputnikarabic.ae/20240104/صدمة-في-أوكرانيا-بسبب-قرار-زيلينسكي-غير-المتوقع-1084701915.html

صدمة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي "غير المتوقع"

صدمة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي "غير المتوقع"

قال الصحفي مكسيم نزاروف على قناة يوتيوب: "صدم سكان أوكرانيا من مشروع قانون التعبئة الجديد الذي اقترحته حكومة البلاد". 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T13:45+0000

2024-01-04T13:45+0000

2024-01-04T13:45+0000

العالم

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وأضاف الصحفي: "هل سيتم تقديم مشروع القانون بهذا الشكل؟ العاشر من الشهر سيأتي قريبًا، ها هو، سيأتي قريبًا. ماذا سيقدمون للشعب؟ لا يزال الناس في حالة صدمة، في حالة صدمة حقيقية. الناس تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن نقاط التفتيش، لأنهم عند نقاط التفتيش يبحثون عن المتهربين من الخدمة العسكرية".وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء تأجيل الخدمة العسكرية للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، في الوقت والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء.كما تلزم الوثيقة بالحضور إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ إعلان التعبئة أو خلال 20 يوما من تاريخ استمرارها، بغض النظر عن استلام ورقة الاستدعاء. وخفض الحد الأدنى لسن التعبئة، من 27 إلى 25 عاما. ويتم وضع قيود على الحقوق، بما في ذلك حظر البطاقات المصرفية والحسابات، لعدم المثول أمام المفوضية العسكرية. ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في القراءة الأولى في البرلمان الأوكراني يومي 10 و12 يناير/كانون الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-على-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-والمطالبة-بالسلام-مع-روسيا-1084687911.html

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