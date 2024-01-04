https://sputnikarabic.ae/20240104/صياد-ينجو-بمعجزة-باستخدام-انعكاس-ساعته-بعد-غرقه-وضياعه-في-المحيط-فيديو-1084703122.html

صياد ينجو بمعجزة باستخدام "انعكاس ساعته" بعد غرقه وضياعه في المحيط... فيديو

صياد ينجو بمعجزة باستخدام "انعكاس ساعته" بعد غرقه وضياعه في المحيط... فيديو

تم إنقاذ صياد نيوزيلندي بعد أن أمضى ما يقرب من 24 ساعة في المحيط، قبل استخدام انعكاس الشمس على ساعته لجذب الانتباه، في ما وصفته الشرطة، اليوم الخميس، بأنه... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T14:25+0000

2024-01-04T14:25+0000

2024-01-04T14:25+0000

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وقال رقيب الشرطة ويل هاميلتون، إنه في إحدى مراحل محنته، سبحت سمكة قرش بالقرب من الصياد لتشمه.وكان الرجل في رحلة صيد بمفرده عندما سقط في البحر، بعد أن اصطاد سمكة مارلن قبالة شبه جزيرة كورومانديل على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا .وقال هاميلتون إن التيارات جرّته بعيدًا، ولم يتمكن من العودة إلى قاربه.وأضاف: "لقد تحمّل ليلة باردة في المحيط، وكان منهكًا للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الاستمرار في السباحة. وخلال فترة وجوده في الماء، جاءت سمكة قرش حتى تشمّه، قبل أن تغادر".وبعد ظهر يوم أمس الأربعاء، لاحظ 3 رجال يقومون بالصيد في المنطقة انعكاسًا غير عادي في الماء.وقال هاميلتون: "لقد قرروا التحقق من الأمر، واكتشفوا زميلًا صيادًا يحاول يائسًا لفت انتباههم باستخدام انعكاس الشمس على ساعته".واعتبر هاميلتون أنه "لولا الإجراءات السريعة التي قام بها الرجال الثلاثة الذين استعادوه، لكان من المؤكد أن النهاية ستكون مأساوية".

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