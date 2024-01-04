https://sputnikarabic.ae/20240104/ضابط-استخبارات-بريطاني-روسيا-لن-توافق-على-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-لسبب-مهم-1084700133.html

ضابط استخبارات بريطاني: روسيا لن توافق على تجميد الصراع في أوكرانيا لسبب مهم

ضابط استخبارات بريطاني: روسيا لن توافق على تجميد الصراع في أوكرانيا لسبب مهم

صرح الدبلوماسي البريطاني السابق والموظف السابق في جهاز الاستخبارات أليستر كروك، اليوم الخميس، أن روسيا لن توافق على الاقتراح الأمريكي بشأن الحدود الثابتة... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T13:00+0000

2024-01-04T13:00+0000

2024-01-04T13:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكر الدبلوماسي البريطاني في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، أن "روسيا لن توافق على ترسيم الحدود وتجميد الصراع في أوكرانيا، لأنها تدرك أنه خلال هذا الوقت سيكون حلفاء كييف الغربيون قادرين على إعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية".وقال كروك خلال المقابلة: "هذا لن يحدث، ولقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذلك خلال فترة عيد الميلاد (أعني، بطريقته الخاصة، التي عادة ما تكون منخفضة المستوى)، حيث قال الرئيس بوتين: "لا، آسف، كما تعلمون، لقد خسروا الحرب، ويمكنهم إما الاستسلام أو يمكننا القضاء عليهم عسكريا. لدينا كل الفرص لذلك".وشدد كروك أيضًا على أن الوقت قد حان للولايات المتحدة الأمريكية وشركاء أوكرانيا الغربيين الآخرين للاعتراف بانتصار روسيا الواضح.وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-ترسانة-الجيش-الأوكراني-استنفدت-1084690305.html

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