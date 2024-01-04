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https://sputnikarabic.ae/20240104/غالانت-للمبعوث-الأمريكي-إسرائيل-تفضل-حل-الصراع-مع-حزب-الله-بالطرق-السياسية-1084703829.html
غالانت للمبعوث الأمريكي: إسرائيل تفضل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية
غالانت للمبعوث الأمريكي: إسرائيل تفضل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، أن بلاده تفضّل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية، لكن الوقت المتاح لهذا... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T14:39+0000
2024-01-04T14:39+0000
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جاء ذلك في لقاء جمعهما في تل أبيب، حيث وصل هوكشتاين، اليوم الخميس، لبحث التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.وبحسب القناة: "التقى وزير الدفاع يوآف غالانت، في مكتبه بتل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين، وشارك في اللقاء رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، ومسؤولون أمنيون آخرون".وشدد غالانت على أن إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني ​​على الحدود، وأشار إلى أن "إسرائيل تفضل حل الصراع العسكري مع حزب الله عبر الوسائل السياسية، لكن النافذة الزمنية لهذا الاحتمال قصيرة".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن غالانت وممثلي الجيش الإسرائيلي استعرضوا أمام هوكشتاين الظروف الأمنية التي ستسمح لسكان الشمال الإسرائيلي بالعودة إلى منازلهم، التي تركوها بعد اندلاع الحرب.كما أعرب غالانت عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، وشكر هوكشتاين "على التزامه بأمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي".ومن المقرر في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، أن يلتقي هوكشتاين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.ووصل المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه الحدود مع لبنان توترًا متصاعدًا منذ بداية الحرب مع قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتوقع مراقبون أن يتخذ منحى جديدًا مع اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية في بيروت.وسبق أن لعب هوكشتاين دورًا مهمًا في التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، في أكتوبر من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-هوكشتاين-يصل-إلى-إسرائيل-لبحث-الملف-اللبناني-مع-نتنياهو-وعدم-التصعيد-مع-حزب-الله-1084697518.html
https://sputnikarabic.ae/20240104/حزب-الله-يعلن-استهدافه-تجمعا-حربيا-إسرائيليا-مخصصا-للتجسس-عند-الحدود-الجنوبية-فيديو-1084692511.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

غالانت للمبعوث الأمريكي: إسرائيل تفضل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية

14:39 GMT 04.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، أن بلاده تفضّل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية، لكن الوقت المتاح لهذا الاحتمال قصير.
جاء ذلك في لقاء جمعهما في تل أبيب، حيث وصل هوكشتاين، اليوم الخميس، لبحث التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.
وبحسب القناة: "التقى وزير الدفاع يوآف غالانت، في مكتبه بتل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين، وشارك في اللقاء رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، ومسؤولون أمنيون آخرون".
وشدد غالانت على أن إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني ​​على الحدود، وأشار إلى أن "إسرائيل تفضل حل الصراع العسكري مع حزب الله عبر الوسائل السياسية، لكن النافذة الزمنية لهذا الاحتمال قصيرة".
الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن غالانت وممثلي الجيش الإسرائيلي استعرضوا أمام هوكشتاين الظروف الأمنية التي ستسمح لسكان الشمال الإسرائيلي بالعودة إلى منازلهم، التي تركوها بعد اندلاع الحرب.
كما أعرب غالانت عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، وشكر هوكشتاين "على التزامه بأمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
ومن المقرر في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، أن يلتقي هوكشتاين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.
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ووصل المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه الحدود مع لبنان توترًا متصاعدًا منذ بداية الحرب مع قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتوقع مراقبون أن يتخذ منحى جديدًا مع اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية في بيروت.
وسبق أن لعب هوكشتاين دورًا مهمًا في التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، في أكتوبر من العام الماضي.
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