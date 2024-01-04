https://sputnikarabic.ae/20240104/قطة-تدرج-صاحبها-على-القائمة-السوداء-لمنع-الطيران-1084694205.html
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
ألغت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إقلاعها، اليوم الخميس، بسبب هروب قطة من صاحبها، وسيتم إدراج الراكب على القائمة السوداء من قبل الشركة. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T10:07+0000
2024-01-04T10:07+0000
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وكانت الطائرة المتجهة إلى أثينا تستعد للإقلاع في مطار إسطنبول عندما بدأت قطة تتجول فجأة حول المقصورة، واتضح أن القطة صعدت على متن الطائرة كمسافر خلسة، لأن صاحبها لم يملأ المستندات اللازمة ولم يخطر الطاقم بشأن رفقتها.وهربت القطة من حقيبة اليد، مما تسبب في حدوث ضجة على متن الطائرة، وعادت الطائرة من المدرج إلى صالة المطار، وتم إنزال القطة ومالكها. وتبين أن صاحب القطة سبق أن حاول تهريب القطة بالطريقة نفسها، وقررت شركة الطيران إدراج الراكب في القائمة السوداء.
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العالم, منوعات
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
ألغت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إقلاعها، اليوم الخميس، بسبب هروب قطة من صاحبها، وسيتم إدراج الراكب على القائمة السوداء من قبل الشركة.
وكانت الطائرة المتجهة إلى أثينا تستعد للإقلاع في مطار إسطنبول عندما بدأت قطة تتجول فجأة حول المقصورة، واتضح أن القطة صعدت على متن الطائرة كمسافر خلسة، لأن صاحبها لم يملأ المستندات اللازمة ولم يخطر الطاقم بشأن رفقتها.
وهربت القطة من حقيبة اليد، مما تسبب في حدوث ضجة على متن الطائرة، وعادت الطائرة من المدرج إلى صالة المطار، وتم إنزال القطة ومالكها.
وتبين أن صاحب القطة سبق أن حاول تهريب القطة بالطريقة نفسها، وقررت شركة الطيران إدراج الراكب في القائمة السوداء.