عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240104/قطة-تدرج-صاحبها-على-القائمة-السوداء-لمنع-الطيران-1084694205.html
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران
ألغت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إقلاعها، اليوم الخميس، بسبب هروب قطة من صاحبها، وسيتم إدراج الراكب على القائمة السوداء من قبل الشركة. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T10:07+0000
2024-01-04T10:07+0000
مجتمع
العالم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/04/1084693931_0:987:2048:2139_1920x0_80_0_0_d135e2ed7a94a6eb8cb25cb9c693f15b.jpg
وكانت الطائرة المتجهة إلى أثينا تستعد للإقلاع في مطار إسطنبول عندما بدأت قطة تتجول فجأة حول المقصورة، واتضح أن القطة صعدت على متن الطائرة كمسافر خلسة، لأن صاحبها لم يملأ المستندات اللازمة ولم يخطر الطاقم بشأن رفقتها.وهربت القطة من حقيبة اليد، مما تسبب في حدوث ضجة على متن الطائرة، وعادت الطائرة من المدرج إلى صالة المطار، وتم إنزال القطة ومالكها. وتبين أن صاحب القطة سبق أن حاول تهريب القطة بالطريقة نفسها، وقررت شركة الطيران إدراج الراكب في القائمة السوداء.
https://sputnikarabic.ae/20240103/الذئاب-تبدأ-عمليات-الصيد-البحري-في-كسر-للأنماط-الطبيعية-فيديو-1084665393.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/04/1084693931_0:795:2048:2331_1920x0_80_0_0_7b14029ed48976da8845ceee18decabf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات
العالم, منوعات

قطة تدرج صاحبها على "القائمة السوداء" لمنع الطيران

10:07 GMT 04.01.2024
© unsplash/ olena ivanovaقطة سوداء
قطة سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© unsplash/ olena ivanova
تابعنا عبر
ألغت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إقلاعها، اليوم الخميس، بسبب هروب قطة من صاحبها، وسيتم إدراج الراكب على القائمة السوداء من قبل الشركة.
وكانت الطائرة المتجهة إلى أثينا تستعد للإقلاع في مطار إسطنبول عندما بدأت قطة تتجول فجأة حول المقصورة، واتضح أن القطة صعدت على متن الطائرة كمسافر خلسة، لأن صاحبها لم يملأ المستندات اللازمة ولم يخطر الطاقم بشأن رفقتها.
ذئب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
مجتمع
الذئاب تبدأ عمليات الصيد البحري في كسر للأنماط الطبيعية... فيديو
أمس, 08:27 GMT
وهربت القطة من حقيبة اليد، مما تسبب في حدوث ضجة على متن الطائرة، وعادت الطائرة من المدرج إلى صالة المطار، وتم إنزال القطة ومالكها.
وتبين أن صاحب القطة سبق أن حاول تهريب القطة بالطريقة نفسها، وقررت شركة الطيران إدراج الراكب في القائمة السوداء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала