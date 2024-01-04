https://sputnikarabic.ae/20240104/قطر-تدين-تصريحات-وزيرين-إسرائيليين-بشأن-تهجير-سكان-غزة-1084698937.html
قطر تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة
قطر تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها لتصريحات وزيري المال والأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة قسرا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T12:21+0000
2024-01-04T12:21+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الخارجية بيانا أدان بأشد العبارات تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، معتبرةً أن تلك التصريحات تعتبر امتدادا للنهج الإسرائيلي في "انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".وشدد بيان الخارجية القطرية على أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".ودعا البيان القطري إلى اصطفاف المجتمع الدولي "بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم"، على حد وصفه.وكان مسؤول إسرائيلي قد قلل من أهمية تصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا أنها مجرد "أوهام لا أساس لها من الصحة".ونقلت صحيفة "هآرتس" مساء أمس الأربعاء، عن المسؤول الذي وصفته برفيع المستوى، دون تسميته، إنه على الرغم من دعوات وزراء الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن "إسرائيل لا تجري أي حوار مع أي دولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو".ومضى بقوله: "نحن لسنا منخرطين في ذل ولا نستطيع أن نفعل ذلك، إنهم لا يعرفون كيفية جلب الناس من هنا إلى الكونغو. لن تستقبل أي دولة سكان غزة، لا مليوناً ولا خمسة آلاف، هذه أوهام لا أساس لها من الصحة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال موقع "زمان إسرائيل" نقلا عن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجري اتصالات سرية مع الكونغو لقبول آلاف المهاجرين من غزة، بالإضافة إلى دول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-إسرائيلي-إسرائيل-لم-تقض-على-أي-من-قادة-حماس-في-غزة-واغتيال-العاروري-في-لبنان-مقامرة-كبيرة-1084698329.html
https://sputnikarabic.ae/20240102/توني-بلير-ينفي-إجراءه-محادثات-حول-تهجير-سكان-غزة-1084652012.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
قطر تدين تصريحات وزيرين إسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة
12:21 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 12:38 GMT 04.01.2024)
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها لتصريحات وزيري المال والأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة قسرا.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية عن الخارجية بيانا أدان بأشد العبارات تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، معتبرةً أن تلك التصريحات تعتبر امتدادا للنهج الإسرائيلي في "انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
وشدد بيان الخارجية القطرية على أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
ودعا البيان القطري إلى اصطفاف المجتمع الدولي "بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم"، على حد وصفه.
وكان مسؤول إسرائيلي قد قلل من أهمية تصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا أنها مجرد "أوهام لا أساس لها من الصحة".
ونقلت صحيفة
"هآرتس" مساء أمس الأربعاء، عن المسؤول الذي وصفته برفيع المستوى، دون تسميته، إنه على الرغم من دعوات وزراء الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن "إسرائيل لا تجري أي حوار مع أي دولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو".
ومضى بقوله: "نحن لسنا منخرطين في ذل ولا نستطيع أن نفعل ذلك، إنهم لا يعرفون كيفية جلب الناس من هنا إلى الكونغو. لن تستقبل أي دولة سكان غزة، لا مليوناً ولا خمسة آلاف، هذه أوهام لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال موقع
"زمان إسرائيل" نقلا عن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجري اتصالات سرية مع الكونغو لقبول آلاف المهاجرين من غزة، بالإضافة إلى دول أخرى.