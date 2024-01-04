عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير/ كانون... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T14:32+0000
2024-01-04T14:32+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار كرة القدم
أفريقيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079388080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0294b761b88233fecbdb05c39d008d0c.jpg
وقال "كاف" في بيان، إن الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 سيحصد 7 ملايين دولار أمريكي.وأضاف أن الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار، وسيحصل كل من المتأهلين للنصف النهائي على 2.5 مليون دولار، على أن يحصل المتأهلون للدور الربع النهائي على مليون و300 ألف دولار.بدوره، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع المسابقات الكبرى الأخرى".وأضاف: "قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة".وأوضح: "أثق بأن جزءًا من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".ومن المقرر أن تنطلق بعد 9 أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231230/مفاجآت-جزائرية-في-قائمة-كأس-أمم-أفريقيا-1084568409.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079388080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc6eebf51e40f977d78d78e52f937f62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أفريقيا, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أفريقيا, الأخبار

"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا

14:32 GMT 04.01.2024
© AFP 2023حفل "كاف" لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022
حفل كاف لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بنسبة 40%.
وقال "كاف" في بيان، إن الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 سيحصد 7 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف أن الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار، وسيحصل كل من المتأهلين للنصف النهائي على 2.5 مليون دولار، على أن يحصل المتأهلون للدور الربع النهائي على مليون و300 ألف دولار.
بدوره، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع المسابقات الكبرى الأخرى".
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
مجتمع
مفاجآت جزائرية في قائمة كأس أمم أفريقيا
30 ديسمبر 2023, 08:09 GMT
وأضاف: "قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة".
وأوضح: "أثق بأن جزءًا من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".
ومن المقرر أن تنطلق بعد 9 أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала