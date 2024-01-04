https://sputnikarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير/ كانون... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T14:32+0000
2024-01-04T14:32+0000
2024-01-04T14:32+0000
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وقال "كاف" في بيان، إن الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 سيحصد 7 ملايين دولار أمريكي.وأضاف أن الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار، وسيحصل كل من المتأهلين للنصف النهائي على 2.5 مليون دولار، على أن يحصل المتأهلون للدور الربع النهائي على مليون و300 ألف دولار.بدوره، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع المسابقات الكبرى الأخرى".وأضاف: "قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة".وأوضح: "أثق بأن جزءًا من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".ومن المقرر أن تنطلق بعد 9 أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231230/مفاجآت-جزائرية-في-قائمة-كأس-أمم-أفريقيا-1084568409.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أفريقيا, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أفريقيا, الأخبار
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بنسبة 40%.
وقال "كاف" في بيان، إن الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية
2024 سيحصد 7 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف أن الوصيف سيحصل على 4 ملايين دولار، وسيحصل كل من المتأهلين للنصف النهائي على 2.5 مليون دولار، على أن يحصل المتأهلون للدور الربع النهائي على مليون و300 ألف دولار.
بدوره، قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
: "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع المسابقات الكبرى الأخرى".
30 ديسمبر 2023, 08:09 GMT
وأضاف: "قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة".
وأوضح: "أثق بأن جزءًا من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية".
ومن المقرر أن تنطلق بعد 9 أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.